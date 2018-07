DIE ZEIT: Herr Siegenthaler, ich habe mir bei den Vorbereitungen auf dieses Gespräch einen Fernsehauftritt von Ihnen aus dem Herbst 2008 angeschaut. Damals war die Finanzkrise auf ihrem Höhepunkt, Sie aber wirkten geradezu hoffnungsfroh: Endlich passiert etwas.

Hansjörg Siegenthaler: Ich fand das Gespräch erfreulich. Dass die Krise gravierende Konsequenzen haben wird, war mir schon damals klar. Was später in Spanien, Portugal oder Griechenland passierte, die hohe Jugendarbeitslosigkeit, das ist fürchterlich.

ZEIT: Sie sagten, die Situation erinnere Sie an eine Blumenwiese im Engadiner Bergfrühling.

Siegenthaler: Man durfte und musste davon ausgehen, dass recht vieles in Bewegung kommt, dass zahlreiche neue Ideen sprießen.

ZEIT: Und, wurden Ihre Erwartungen erfüllt?

Siegenthaler: Die Bemühungen, den Markt zu domestizieren, mit der Steuerhinterziehung und der Steuerflucht einigermaßen fertig zu werden, das sind schon bedeutende Veränderungen in der Landschaft des Kapitalismus.

ZEIT: Aber der Kapitalismus wurde nicht neu erfunden, wie sich das einige erhofft hatten.

Siegenthaler: Was seit 2008 passierte, ist aus historischer Sicht bemerkenswert und vielversprechend. Man muss ja auch immer bedenken, in welche Richtung sich der Kapitalismus auch entwickeln könnte. Etwa in die Richtung eines Peter Sloterdijk, der zum "antifiskalischen Bürgerkrieg" aufrief. Wir könnten einen Kapitalismus bekommen, der vor die Aufklärung zurückgeht und an die frühe Neuzeit anknüpft. Einen Kapitalismus, in dem die ökonomischen Ressourcen bei einigen wenigen Global Players konzentriert wären, sodass der Staat als Steuerstaat zu schwach wäre, um das System überhaupt noch regulieren zu können. Und diese Entwicklung hat sich schon eingeschlichen. Wie locker wir etwa von Oligarchen und Plutokraten sprechen. Wir finden es gar nicht absonderlich, dass es Leute auf dieser Welt gibt, die sehr große Chancen haben, dank ihrer immensen Vermögen Staatspräsident zu werden. Das ist merkwürdig.

Hansjörg Siegenthaler Hansjörg Siegenthaler 1933 Geboren in Interlaken im Berner Oberland als Sohn eines Küchenchefs 1955 Studiert in Zürich Wirtschaftsgeschichte. Nach der Promotion ist er Visiting Scholar an der Harvard University 1970 bis 1998 Professor für Wirtschaftsgeschichte an der Uni Zürich. Spezialisiert sich auf die Erforschung von Krisen 1971 Gründet mit Rudolf Braun und Hans Conrad Peyer die Forschungsstelle für Sozial- und Wirtschafts- geschichte 1993 Veröffentlicht das Standardwerk Regelvertrauen, Prosperität und Krisen Heute lebt Hansjörg Siegenthaler in Sent im Unterengadin

ZEIT: Welche Rolle spielt dabei die Schweiz?

Siegenthaler: Sie hat Standortbedingungen, die für eine solche Entwicklung ideal sind. Sie hat das Bankgeheimnis lange wacker verteidigt und sich dagegen gestellt, den Steuerstaat zu stärken. Und wenn man mal darauf achtet, wie die Leute über Steuerhinterziehung und Bankgeheimnis sprechen, dann trifft man immer noch auf die Überzeugung, die "Weißgeldstrategie" habe Unheil über die Schweiz gebracht.

ZEIT: Das Bankgeheimnis wurde auch mit recht brachialen Methoden geschleift.

Siegenthaler: Aber nach langem Anlauf! In der Schweiz ist die Idee tief verankert, dass die Steuerzahler gegenüber ihrem Staat loyal sind, dass sie also abliefern, was dem Staat gebührt. Im 18. Jahrhundert hat das tatsächlich funktioniert. Im Stadtstaat Zürich wurden die Unternehmer mit einer Exportsteuer belastet. Dabei schätzten die Kaufleute das Volumen ihrer Ausfuhren selber und stopften das Bargeld, das sie dem Staat abgeben wollten, in eine Büchse. Und diese übergaben sie verschlossen und anonym dem Staat.

ZEIT: Da war genug Geld drin?

Siegenthaler: Ja, weil der Staat praktisch der Staat der Kaufleute war. Eine normale Karriere lief so ab: Ein Kaufmann ging in der Jugend nach Genf, nach London, nach Antwerpen, dort arbeitete er, dann kam er zurück in die Schweiz, übernahm das Geschäft des Vaters. Mit 35 Jahren ging er in die Politik und wurde vielleicht Bürgermeister. Heute funktioniert ein solches System nicht mehr, weil es einen Haufen Leute gibt, die das Staatswesen als Feind ihrer individuellen Entwicklung betrachten.