Am 19. Juli ist fertig lustig. Fußballerisch betrachtet. Vorbei sind die TV-Feste in Parks, Hinterhöfen und Gartenbeizen. Das Wir-Gefühl unter Fremden. Das ironische Lächeln darüber, dass eine bunte Truppe leistungsbereiter Immigranten mehr ungezwungenen Patriotismus an den Tag legt als eine verbissene Horde dichtegestresster Abschottungsbefürworter.

Am 19. Juli findet das Zürcher Derby statt: FCZ gegen GC. Das erste Spiel der neuen Fußballsaison. Und wenn dann in einem Fansektor die erste Leuchtpetarde gezündet wird, werden wir dort weiterdiskutieren, wo wir vor der Weltmeisterschaft und dem Achtungserfolg der Schweizer Nationalmannschaft im fernen Brasilien stehen geblieben sind: bei den Pyros, den Fanmärschen, den Extrazügen, den Schlägereien.

"Die Ultras bilden derzeit wohl eine der größten Jugendbewegungen in der Schweiz", schreibt das Bundesamt für Polizei (Fedpol). Eine gute Nachricht, sollte man meinen. Immerhin schwärmen diese Fans für Fußballclubs und nicht für totalitäre Sekten. Irritierend ist, dass dieser Satz im Jahresbericht 2013 steht, zwischen den Kapiteln über Kinderpornografie und Menschenschmuggel. Steht da eine ganze Jugendbewegung unter Beobachtung? Umso bemerkenswerter ist dies, weil das Fedpol die Entwicklung in den Fankurven verhalten positiv beurteilt: Seit 2011 hätten weder die Anzahl Gewalttaten noch die Anzahl registrierter Täter zugenommen, die Gesamtzahl der Risikofans sei stabil geblieben. Eine Verlagerung der Ausschreitungen in untere Ligen mit weniger scharfen Sicherheitsvorkehrungen werde nicht festgestellt. Die Spiele der Nationalmannschaft verliefen friedlich. Gewachsen sei jedoch der harte Kern gewaltbereiter Ultras. Die Aggressionsbereitschaft dieser Gruppe gegenüber Polizei und Sicherheitsdiensten sei enorm. Wobei sich das Amt nicht auf Erhebungen stützt, sondern auf Schätzungen.

Michael Herzig 48, war bis Ende Juni 2014 Chefbeamter im Sozialdepartement der Stadt Zürich. Heute schreibt er Krimis.

Ein ähnliches Fazit habe ich vor Jahren als Mitglied der Taskforce Jugendgewalt des Zürcher Stadtrates gezogen: Ganz wenige Jugendliche schlagen zu, aber diese mit Wucht und ohne Rücksicht. Zudem will sich mit Gleichen messen, wer Kampfsport betreibt. Dazu gehören martialisch auftretende Ordnungskräfte. Chronische Schläger suchen die (All-)Macht, das Höchste der Gefühle ist es, den verlängerten Arm des Staates auszuhebeln.

Die Medien kümmert das wenig. Treffsicher bringt der Tages-Anzeiger am 27. Mai nur jene Fedpol-Statistik, die eine Verschlechterung der Lage zeigt. Bereits drei Wochen zuvor hatte die Sonntags-Zeitung eine Zunahme der Fangewalt konstruiert. Eine Falschmeldung. Man kann aber auch als Blick -Reporter vor dem entscheidenden Spiel des FC Basel gegen Aarau mit Mikrofon und Kamera durch das Brügglifeldquartier spazieren und Anwohnerinnen fragen, mit welchem Gefühl sie den Basler Fans entgegenblicken. Das ergibt eine herzergreifende Story und viele geifernde Online-Kommentare. Die lesen dann auch einige Ultras, sodass sie richtig geladen in den Aargau reisen.

Es gibt verschiedene Methoden, die Eskalation von Gewalt zu verhindern. Dazu gehören nicht: das Dramatisieren oder gar das Manipulieren von Fakten. Wegen einer Minderheit schwarzer Schafe ganze Bevölkerungsgruppen zu verteufeln und Sippenhaft einzufordern ist ebenfalls ein schlechter Plan. Das Allerunglaubwürdigste sind harte Worte vor dem Spiel, inkonsequentes Handeln während des Matches und weinerliche Empörung danach. Mehr noch als die Medien sollten die Politiker dies beherzigen.

Aber auch die Sicherheitsverantwortlichen der Stadien tragen wenig zur Entspannung bei. Der Ordnungsdienst der Zürcher Stadtpolizei bleibt an Hochrisikospielen so lange als möglich im Hintergrund. Im Stadion hingegen marschieren eine Viertelstunde vor Abpfiff die privaten Robocops auf. Ihre kulturelle Nähe zu den Ultras und Hooligans ist beunruhigend: dieselben Kampfsportarten, dieselben Tätowierungen, dasselbe Macho-Gehabe. Es scheint beinahe, als bestünde der einzige Unterschied darin, dass diejenigen in Uniform nicht gratis zuschlagen. Überhaupt zahlt sich gegenseitiges Aufrüsten aus: Bei den Schlägern steigt der Selbstwert, bei den Sicherheitsfirmen der Umsatz.