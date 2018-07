Eine Mutter und ihre fünfzehnjährige Tochter sind im Auto unterwegs. Sie rattern über den Highway 19, irgendwo bei Minneapolis, vorbei an Sommerwiesen und Bäumen. Wohin es ging, daran erinnert sich Siri Hustvedt gut drei Jahrzehnte später nicht mehr – aber an den Satz, den ihre Mutter wie zufällig fallen ließ: "Tu nichts, was du nicht wirklich tun willst." Es ist der Schlüssel zur Selbstbestimmung, den Siri Hustvedt in diesem Moment in Empfang nimmt, mit seiner Hilfe wird sie die Tür zum Erwachsensein öffnen. Und sie wird ihn nie verlegen, sondern später als Autorin in immer luxuriösere Futterale betten, in philosophisch, psychoanalytisch, literatur- und neurowissenschaftlich ausgekleidete Textschreine.

Das Material dafür sammelt die besessene Leserin in den Weiten der Wissenslandschaft, aber stets bleibt sie sich selbst auf der Spur. Diese persönliche Note, das überall aufblitzende "Ich", zieht sich auch durch Hustvedts jüngsten Essayband Leben, Denken, Schauen, in dem sich die Highway-Episode findet. Quer durch alle Kapitel scheint die Autorin den eigenen Kopf wie ein Kaleidoskop zu gebrauchen, das geht so: ein, zwei, drei Thesenschnipsel durcheinanderschütteln, innehalten, begutachten und fixieren, welches Bild sich ergibt.

Wo Hustvedts Romangerüste – zuletzt 2012 Der Sommer ohne Männer − unter dem Ballast diverser Lektüreerträge bisweilen mächtig ächzten, bestechen ihre Essays durch überraschend gebundene Schleifen aus Forschungsmaterial. Die Zusammenschau von Vortragsmanuskripten und Artikeln ist in den USA schon 2010 erschienen, dem Jahr, in dem Hustvedt mit Die zitternde Frau ihre bislang intimste Selbsterkundung veröffentlichte. Nach dem Tod des Vaters hatte ein Tremor von ihr Besitz ergriffen, ließ sie bei Auftritten regelmäßig die Fassung verlieren. Sie ging der Pathologie dieses geradezu klassischen hysterischen Symptoms auf den Grund, mit der gleichen detektivischen Energie, die sie als Essayistin auszeichnet.

Auch die 32 zu Leben, Denken, Schauen montierten Beiträge haben ihre stärksten Momente, wo Hustvedt sich selbst, die Familie, eine persönliche Begebenheit zum Ausgangspunkt nimmt, um von dort aus den Blick zum Horizont des Wissens schweifen zu lassen.

Mein seltsamer Kopf: Anmerkungen zur Migräne, 2008 entstanden, ist ein Vorlauf zu Die zitternde Frau. Einerseits Wahrnehmung und Beschreibung der Symptome, andererseits Suche nach einem lindernden Umgang mit ihnen. Hustvedt wandert vom Genetik-Pionier Francis Crick zum Leidensgenossen und Alice im Wunderland-Schöpfer Lewis Carroll, zu Karl Popper und Jacques Lusseyran, um das Rätsel jener visuellen Ausfälle zu erkunden, die das Nervensystem unmittelbar vor der Entgleisung produziert.

Die Lösung lautet zuletzt: annehmen, was ist – den Farbenschauer, den Schmerz, die krankheitsbedingte Auszeit. Wie Hustvedt biologische Grundlagen, literarisches Echo und Phänomenologie der Attacken ineinander verwebt – gerade so, als würde sie Migräne-Loopings nachbilden –, macht den Aufsatz selbst zu einem schwindelerregenden Ereignis.

Weniger überzeugend fallen Hustvedts Überlegungen aus, sobald sie die Debatten-Arena betritt. Am auffälligsten macht sich das in der mittleren, der "Denken"-Sektion des Buchs bemerkbar. Da gelangen Kritische Anmerkungen zum sprachlichen Klima (2005) kaum über eine Philippika gegen George W. Bush hinaus, auf Freuds Tummelplatz (2011) wird mit sattsam bekannten Versatzstücken aus dem psychoanalytischen Überbau hantiert. Erheblich mehr beeindrucken die unter dem Stichwort "Schauen" versammelten Kunstbeobachtungen, die sich von Giorgio Morandis Stillleben bis zu Goya zurückarbeiten, um bei der Frage zu landen: "Was bedeutet es, ein Kunstwerk zu betrachten?" Nichts anderes als "Verzauberung", antwortet Hustvedt, wenn der Akt der Versenkung als "Ausflug ins Du, das auch ein Ich ist", begriffen wird.

Ein ergreifendes Denkmal gelingt der Schriftstellerin mit Mein Vater / Ich (2008). Schon der Titel spiegelt, wie Vater und Tochter lange nebeneinander, ja Rücken an Rücken stehen. Weil Siri darauf wartet, dass Vater Lloyd – Farmersohn und Universitätsprofessor – ihr Schreiben anerkennt. Sie wartet zwei Romane lang vergebens. Beim dritten ruft er, schon vom nahenden Tod gezeichnet, an, er überschüttet sie mit Lob: "Er redete, und ich schluchzte. Jahre von Tränen." Keine falsche Versöhnung, aber doch Freundschaft. Lässt sich mehr erreichen?