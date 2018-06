Der erste Winter in Deutschland ist hart. Noch im März ist es draußen düster und eisig. Gisela Winkler bekommt erstmals eine Ahnung davon, was es bedeutet, drinnen zu leben.

Vor vier Jahren ist sie mit ihrer Familie von Südafrika nach Naumburg, Sachsen-Anhalt gezogen. Als die Winklers ankamen, war es noch Frühling. Während der ersten Wochen übernachteten sie in einer Ferienwohnung, es fühlte sich an wie Urlaub. Nach zwei Tagen gingen sie zum Einwohnermeldeamt, denn sie wollten bleiben. Seitdem bestimmt die Bürokratie ihr Leben. Eine deutsche Familie aus Südafrika zieht nach Deutschland, in die Heimat ihrer Vorfahren. Nie hätte Gisela Winkler gedacht, dass dies so schwierig werden könnte. Und nun hört sie immer wieder die Frage: Warum seid ihr ausgerechnet nach Naumburg gegangen, in den Osten?

Die Winklers hatten sich vor ihrer Übersiedlung zwei Wochen lang Deutschland angesehen, hatten Häuserpreise, Schulen und Kliniken, in denen der Mann als Psychiater arbeiten könnte, verglichen. Naumburg erschien passend.

Nun steht Gisela Winkler im Garten ihres Hauses, das die Familie schließlich gekauft hat. Vor ihren Füßen wird ein Brunnen ausgehoben. Die Winklers renovieren gerade, der Wintergarten bekommt einen neuen Holzboden. Gisela Winkler ist 50 Jahre alt und trägt ihre blonden Haare kurz. Ihr Name, ihre Erscheinung, ihre Sprache – niemand denkt bei ihr an einen "Migrationshintergrund". Sie fällt nicht auf. Und doch ist Gisela Winkler eine Einwanderin. Eine weiße deutsche Afrikanerin. "Wir haben uns nie träumen lassen, dass wir mit 50 in Deutschland sein würden", sagt sie.

Dieser Artikel stammt aus der aktuellen Ausgabe von ZEIT im Osten, die Sie am Kiosk oder online erwerben können.

Gisela Winkler geht in den ersten Stock ihres Hauses. Dort ist es kühl, die Wände sind gelb gestrichen. Sie bittet in ihr Arbeitszimmer. Nichts erinnert hier an Afrika. Wenn man sie darauf anspricht, reagiert sie empfindlich. Für sie klingt das, als erwarte man, dass Afrikaner bunte Teppiche an die Wände hängen. Man ahnt, etwas ist mit ihr geschehen, seit sie in Deutschland lebt.

Gisela Winkler hat in Südafrika Erziehungswissenschaften studiert, hat unterrichtet und Lehrbücher geschrieben. In Deutschland werden ihre Abschlüsse nur teilweise anerkannt, sie darf nicht an einer Schule arbeiten. Ihre Kinder sprechen Englisch als zweite Muttersprache, aber in Naumburg müssen sie am regulären Englischunterricht ihrer Klasse teilnehmen. Sie werden nicht extra gefördert, niemand interessiert sich für ihre Fähigkeiten. Winkler sagt, inzwischen sei das Englisch ihrer Kinder deutlich schlechter geworden.

Wie geht’s Ihnen? Wie geht’s Ihnen? Für unsere Reihe Wie geht’s Ihnen? trifft Jana Simon, geboren 1972 in Potsdam, in loser Folge Menschen, die es sonst selten in die Zeitung schaffen. Wenn Sie einen Vorschlag haben, wer hier porträtiert werden sollte, schreiben Sie gern eine E-Mail an osten@zeit.de.

Es ist eine Erfahrung, die Winkler in den vergangenen Jahren oft macht: Sie als Fremde wird nicht als Bereicherung betrachtet, sondern als Zumutung. Sie hat etwas zu bieten, aber niemand mag es haben. "Alles, was vor meiner Ankunft war, ist uninteressant und zählt nicht. In Deutschland bin ich erst mal nichts." Inzwischen denkt Winkler, dass Deutschland besonders attraktiv für Asylbewerber sei, die nicht hoch qualifiziert sind, denn für sie gibt es klare Regeln. "Für Menschen wie uns hingegen ist es kompliziert. Wir haben die Staatsbürgerschaft." Die Winklers sind Deutsche auf dem Papier, aber in Afrika geboren und aufgewachsen. Für sie existieren keine ausgefeilten Bestimmungen.