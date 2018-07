Es gibt eine Frage, die Martin Gillo (CDU) immer wieder gestellt wird: Was macht er eigentlich den ganzen Tag, als Ausländerbeauftragter in Sachsen – einem Land, das kaum Ausländer hat? "Viele Leute denken, dass ich nur der Kummerkasten für Zuwanderer sei", sagt Gillo, der nach der kommenden Landtagswahl aus dem Amt scheidet. Dabei versteht er seine Aufgabe vielmehr als Aufforderung – und zwar dafür, endlich mehr Ausländer ins Land zu holen.

Nur 4,7 Prozent der Menschen in Ostdeutschland haben einen Migrationshintergrund. Zum Vergleich: Deutschlandweit sind es 19,5 Prozent. Gerade einmal 2,4 Prozent der Einwohner in den fünf neuen Ländern sind Ausländer.

Dass dies keine gute Nachricht ist, sondern ein Manko, ist den Regierungen von Schwerin bis Dresden inzwischen klar. Ganz Ostdeutschland braucht Zuwanderer. Nicht mehr die Arbeitslosigkeit ist das größte Problem. Viel schlimmer ist inzwischen, dass zahlreiche Firmen ihre freien Stellen nur noch schwer besetzen können. "Ohne Ausländer", sagt Martin Gillo, "werden wir unseren Lebensstandard nicht halten können."

Markus Ulbig (CDU), Sachsens Innenminister, hat sich vor drei Jahren wohl am entschiedensten vorgenommen, das Problem anzugehen. Wer qualifizierte Zuwanderer sucht, muss um sie werben – das wollte er den Sachsen vermitteln.

Ulbig startete eine Bundesratsinitiative, um die Regeln für Zuwanderung zu erleichtern. Vor allem wollte er die Ausländerbehörden umbauen, freundlicher gestalten: Aus ihnen sollten "Willkommensbehörden" werden, "Welcome Center". Das erste entstand in Dresden. Auch Leipzig, Chemnitz und der Landkreis Mittelsachsen krempelten ihre Ausländerbehörden nach Ulbigs Vorschlägen um. Sie spezialisierten sich darauf, Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten bevorzugt – sowie vor allem freundlicher – zu behandeln und zu beraten.

Das hat mancherorts Erfolg. Aber nicht überall.

Doris Eckert, Leiterin des Dresdner Welcome Centers, sagt: Ihrem Haus habe der Umbau gutgetan. "Die Menschen kommen herein, lächeln und sagen: ›Schön, dass ich heute wieder hier bin.‹ Genau so haben wir uns das gewünscht." Eckert und ihre sechs Mitarbeiter sollen nicht nur prüfen, ob ein Zuwanderer bleiben darf – das war schon früher ihre Aufgabe. Sie sollen auch erster Ansprechpartner für alle anderen Fragen sein: Wie kann ich mein Kind im Hort anmelden? Wie finde ich am schnellsten eine Wohnung? 850 Zuwanderern hat das Welcome Center nach eigenen Angaben 2013 geholfen, schneller anzukommen. "Wir können uns über mangelnde Arbeit wirklich nicht beklagen", sagt Eckert.