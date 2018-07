"Der Airbag ist kein Schmusekissen", sagt Hubert Paulus, Experte für Sicherheitstechnik beim ADAC. Wenn das Luftkissen explodiert, wiegen die lebensrettenden Vorzüge des Prallsacks alle möglichen Nachteile auf. Vor giftigen Gasen muss sich niemand fürchten.

Tatsächlich ist jedoch ein Gift vonnöten, um den Airbag aufzublasen. Meist ist es Natriumazid, als weißes Pulver in der Sprengkapsel des Airbags verborgen. In dieser Form reicht weniger als ein Gramm davon, um einen Menschen zu töten.

Ein Airbag soll sich binnen Millisekunden aufblasen – dafür wird die Explosionskraft des Natriumazids genutzt. Wird es durch den Zünder erhitzt, spaltet es sich blitzschnell in Natrium und Stickstoffgas auf. Das Gas bläht den Airbag auf, das Natrium wird durch Zusätze sofort in harmlosen Salzen gebunden. Die Insassen des Autos bekommen also hauptsächlich Stickstoff ab – aus dem unsere Atemluft ohnehin zu 80 Prozent besteht – sowie Spuren von Verbrennungsrückständen und etwas Talkumpuder, mit dem der Luftsack gleitfähig gemacht wird. Das kann etwa bei Asthmatikern tatsächlich einen Anfall auslösen. Eine Vergiftung der Insassen ist aber praktisch ausgeschlossen.

Für weitere Artikel zur Serie "Stimmt's?" klicken Sie auf dieses Bild. © Jeff J. Mitchell/Getty Images

Gefährlich werden kann das Gift im Treibsatz, wenn sich der Luftsack bei einem Unfall nicht aufbläst und die Rettungskräfte den Wagen aufschneiden müssen. Dann ist es wichtig, dass diese genau wissen, wo die Airbag-Kapseln verborgen sind. Jedenfalls im Moment noch. Denn zunehmend setzen die Hersteller alternative, weniger giftige Stoffe ein.

Die Adressen für "Stimmt’s"-Fragen: DIE ZEIT, Stimmt’s?, 20079 Hamburg oder stimmts@zeit.de. Das "Stimmt’s?"-Archiv: www.zeit.de/stimmts

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio.