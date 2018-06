Prominenter kann man eine Uraufführung kaum besetzen. Carola Neher, Paul Hörbiger, Hans Moser, Peter Lorre waren dabei, als 1931 die Geschichten aus dem Wiener Wald von Berlin aus zu einem der größten Erfolge des Ödön von Horváth wurden. Im gemütlichen "Weaner" Ambiente legt er eine hilflose Brutalität offen, komisch, bitter, entsetzlich, im Schatten eines gewesenen und eines kommenden Krieges, eine Substanz, die einen noch 80 Jahre danach stark beunruhigen kann. Auch dem Wiener Komponisten HK Gruber, Jahrgang 1943, hat sie keine Ruhe gelassen.

Eigentlich wünschten sich die Bregenzer Festspiele für ihren 68. Sommer am Bodensee von ihm eine Oper zu einem zeitgenössischen Text, eigentlich fand Gruber selbst, dass Horváth keinen Komponisten brauche. Aber den brauchte ja auch Georg Büchners Woyzeck nicht, und trotzdem wurde Alban Bergs Oper Wozzeck daraus. Ein schräger Vergleich ist das nur, wenn man die genialen Geschichten aus dem Wiener Wald beharrlich als ein "mit satirischem Speck dick durchwachsenenes Volksstück" unterschätzt wie einst Alfred Polgar.

Prominent ist auch diese Uraufführung besetzt. Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager als Tabaktrafikantin, Bassist Albert Pesendorfer als Zauberkönig, Spielzeughändler und Vater jener Marianne, deren uneheliches Baby von einer garstigen Großmutter zu Tode gebracht wird, die von keiner geringeren als Anja Silja verkörpert wird, sämtliche weiteren elf Solisten auf demselben Niveau – was soll da schiefgehen, wenn zudem die Partitur griffig, kurzweilig, durchsichtig geschrieben ist und vom Komponisten am Pult der Wiener Symphoniker auch noch genau so dirigiert wird?

Gar nichts geht schief. Leider. Es funktioniert so fabelhaft, dass nichts quer und schief und bitter eindringen kann in die schöne, bunte Sommerlaune am Bodensee. Und das bei einer Geschichte, in der – ähnlich der Marie in Bergs Wozzeck und ihrer Leidensschwestern bei Leoš Janáček – eine naive junge Frau, ihrer Sehnsucht folgend, sich verführen und hereinlegen lässt, an den Rand der Gesellschaft geschleudert und zumindest innerlich tot in sie zurückgetragen wird wie ein Beutestück. All den Stationen, den Affekten, den Charakteren ist HK Gruber durchaus getreulich gefolgt.

Es gibt große Vokallinien, gern von instrumentalen Echos nachgezeichnet, knackige Duette und Terzette, rotierende Rhythmen, in denen Strawinsky als jazzophiler Neoklassizist grüßen lässt, es gibt Wiener Walzer und Zitate aus dem Rosenkavalier, es gibt Sphärenklang und Blechbläsereruption, die Kombi aus verstimmtem Klavier und Tuba, selbst ein Gebet gibt es wie einst in der Grand opéra, und all das ist trefflich gefügt, getimt, kontrastreich und nachvollziehbar. Und vertändelt einen großen Stoff, eine riesige Chance.

Gruber komponiert dem Dramatiker Horváth hinterher wie einer, der gern dessen Zeitgenosse gewesen wäre, anstatt mit seinen Tönen Löcher in unsere Gegenwart zu schlagen, durch die der Text hereinbrechen könnte in aller fauligen Süße und Brutalität. Als hätten sich Kurt Weill und Richard Strauss nach ihrem Tod auf halber Strecke getroffen, klingt vom einen die Bodenhaftung, vom andern die Überwölbung an. Dazwischen bildet sich der Hohlraum des Kunstgewerbes, in dem selbst die Kinderrassel, die der nichtsahnende Opa dem toten Enkel mitgebracht hat, ein Requisit bleibt.

Zur Entkernung trägt freilich auch der Librettist und Regisseur Michael Sturminger bei. Die Tristesse der Anfangsszenen lässt er weg, die des Kleinbürgertums auch. Es geht gleich zum heiteren Picknick an der Donau mit cool und aktuell gekleideten Leuten, die offensichtlich über den Klamottenetat von Festspielgästen verfügen und sich, während Videoprojektionen die heutige Donau zeigen, über "Tonfilm" und "Bolschewismus" und "die Juden" unterhalten. Was in diesem Fall nicht zu unangenehm juckenden Epochenberührungen, sondern zu zeitloser Unverbindlichkeit führt.