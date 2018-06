Gerhard Schröder hat am Sonntag in der Marktkirche zu Hannover gepredigt. Früher, also noch vorletzte Woche, hätten wir uns umgehend drei Dinge gefragt: Woher wusste der Altkanzler, der sich selbst bei Amtseinführung von Gott nicht helfen lassen wollte, wo in Hannover die Kirchen stehen? Warum hat Schröder gepredigt und nicht gebeichtet? Und: Stimmt es wirklich, dass die Kollekte 30 Rubel einbrachte?

Aber das fragen wir jetzt nicht. Weil ein anderer Ex, Altbundespräsident Christian Wulff, in der Zwischenzeit uns, also die Medien, etwas gefragt hat: Wollt ihr so weitermachen wie bisher, also diffamieren, denunzieren, Häme ausgießen und Diskurse verrohen? Wollen wir nicht. Wir werden daher fortan an dieser Stelle nie wieder Charakter-Zerrbilder zeichnen, keine Niederträchtigkeiten mehr publizieren und auch keine Meinungskartelle mehr errichten. So wahr uns Gerd helfe.

Denn nicht nur der Altkanzler, auch wir haben Schuld auf uns geladen. Der Journalismus hat unsere Seele beschädigt. Weil wir in Christian Wulff, anders als Christian Wulff selbst, nie den Provokateur erkannt haben, der er nie war. Weil selbst gerechtfertigte Selbstgerechtigkeit uns nicht berührt, sondern nervt. Und weil wir Schröder alles verzeihen. Amen.