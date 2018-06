Das Wiener Hausregiment, die Deutschmeister, ist in voller Mannschaftsstärke angetreten. Die Militärmusik schmettert Märsche, die blank geputzten Uniformknöpfe schimmern in der Novembersonne, schwarz-gelbe Fahnen flattern munter im Wind. Es ist ein ungewöhnlich milder Herbsttag im Jahr 1917. Unter dem lauten Vivat-Jubel einer großen Menschenmenge kommt der kaiserliche Automobilkonvoi vor der Festtribüne zum Stehen. Franz Ferdinand I. entsteigt seiner Limousine, die Gräf & Stift gerade erst dem Hof geliefert hat. Am ersten Jahrestag seiner Thronbesteigung ist der Herrscher über 53 Millionen Untertanen auf ein freies Feld jenseits der Donau gekommen, um hier den Grundstein für ein neues, modernes Viertel seiner Residenzstadt zu legen. Künftig sollen dort 150.000 Menschen in komfortablen, sechsgeschossigen Wohnblocks leben. Die urbane Vision für diesen ersten Schritt zu einer unbegrenzten Großstadt stammt von dem betagten Oberbaurat Otto Wagner.

Seit der Julikrise drei Jahre zuvor, welche die europäischen Großmächte nach einem nur knapp gescheiterten Attentat auf den damaligen österreichisch-ungarischen Thronfolger an den Rand eines großen Krieges geführt hatte, erfreut sich der Kontinent nun eines stabilen Friedens. Lokale Konflikte, vor allem am Unruheherd Balkan flammen immer wieder Scharmützel auf, können in der Regel rasch auf internationalen Konferenzen beigelegt werden. Das Wettrüsten konnte eingedämmt werden, sogar ein zaghafter Prozess der Abrüstung nimmt langsam Gestalt an.

Zufrieden blickt Kaiser Franz Ferdinand auf die Menge. Er ist ein korpulenter Mann. Für sein aufbrausendes Wesen ist er berüchtigt. Bereits zwei Ministerpräsidenten hat er in seiner noch kurzen Regierungsperiode verschlissen. Er weiß, dass noch viel Arbeit vor ihm liegt, will er sein im Inneren zerrissenes Reich befrieden. Eine Reform des Wahlrechts muss her, den beständig wachsenden Einfluss der Sozialdemokratie, die er für eine zersetzende Kraft hält, will er zurückdrängen. Er scheut keinen Konflikt, vor allem die aufsässigen Ungarn will er in die Schranken weisen. Wenn es dabei zu einem Bürgerkrieg kommt, soll es ihm recht sein. Er weiß, dass ihm sein alter Freund, der Kaiser in Berlin, und sein neuer Verbündeter, der Zar in St. Petersburg, den Rücken stärken werden, wie sie das schon einmal getan haben. Insgeheim schwebt dem Kaiser eine neue Heilige Allianz vor, welche die drei konservativen Monarchien des Kontinents abermals zu einem Trutzbund wider die Verbürgerlichung der politischen Macht vereinen soll.

Doch von all dem hat er an diesem Festtag nichts im Sinn. Vielmehr spricht er von einer neuen Gründerzeit, die es einzuleiten gelte. Er kündigt eine Epoche des Aufbruchs an, ein goldenes Zeitalter wie jenes, das einst sein Onkel Franz Joseph begründete, als er die mittelalterlichen Stadtmauern von Wien niederreißen ließ. An Pracht soll das neue Viertel den Bauten der Ringstraße nicht nachstehen. Es sei der Tag gekommen, sagt Franz Ferdinand in seiner Ansprache, an dem die "Friedensdividende" eingelöst werden könne.

Kein Hitler, kein Stalin, wäre nicht eine Limousine falsch abgebogen?

Hätte es so kommen können, wenn nicht eine außerordentliche Verkettung von Zufällen das Attentat auf den Thronfolger am 28. Juni 1914 in Sarajevo hätte glücken lassen? Tatsächlich aber erklärte Österreich-Ungarn einen Monat später, am 28. Juli, dem Königreich Serbien den Krieg und entfesselte damit die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Es ist das blutigste Jahrhundert der Menschheitsgeschichte: zwei Weltkriege, Bürgerkriege, faschistische und kommunistische Diktaturen, Völkermorde, die in der Shoah, dem industriellen Massenmord am europäischen Judentum, gipfeln, und schließlich eine Epoche des Kalten Krieges, in dem eine von zwei Supermächten dominierte Welt an den Rand der nuklearen Vernichtung schlitterte. Wäre an jenem heißen Juni-Tag der Chauffeur des Thronfolgers in Sarajevo nicht falsch am Appel-Kai abgebogen und geradewegs vor der Pistole des Attentäters um Halten gekommen, dann hätte der junge Nationalist Gavrilo Princip nur dem Konvoi tatenlos nachblicken können. Wäre dann die Vernichtungsspirale nicht in Gang gekommen? Keine Jahrhundertverbrecher wie Hitler und Stalin, keine mörderischen Ideologien und stattdessen ein prosperierendes Erdenrund, auf dem sich die Prophezeiungen des britischen Labour-Politikers Norman Angell bewahrheitet hätten? In seinem Buch The Great Illusion behauptete er bereits 1909, die Wirtschaftssysteme der europäischen Nationen seien in einem Ausmaß miteinander verzahnt, dass Kriege sinnlos und Militarismus obsolet geworden seien. Wie also hätte sich das Zeitalter entwickelt, wäre Franz Ferdinand im Juni 1914 wohlbehalten von seinem Manöverbesuch in Bosnien nach Wien zurückgekehrt?

Lange Zeit waren solche Gedankenspiele für Historiker unzulässig und wurden als unseriöse Spekulationen betrachtet. Viele vertraten eine deterministische Geschichtsauffassung, derzufolge der historischen Entwicklung eine gewisse Zwangsläufigkeit innewohnt. Im Falle der Julikrise bedurfte es demzufolge gar nicht des verhängnisvollen Thronfolger-Mordes, jeder Funke hätte ausgereicht, um das europäische Pulverfass zur Explosion zu bringen.

Diese Betrachtungsebene verlassen nun immer häufiger unbekümmerte Geschichtsforscher. Zu verführerisch ist es, sich alternative Szenarien auszumalen und den oft von tollen Zufällen bestimmten Lauf der Geschichte zu ändern. Im Herbst soll in Wien sogar eine internationale Historikerkonferenz tagen, auf der kontrafaktische Szenarien für das 20. Jahrhundert diskutiert werden.