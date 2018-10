In Hamburg haben die Grünen vorgeschlagen, dass die Radfahrer zukünftig Vorfahrt haben sollen. Es handelt sich somit um ein Fahrradbeschleunigungsprogramm, ähnlich dem Busbeschleunigungsprogramm, das von der örtlichen SPD realisiert und von der CDU bekämpft wird.

Wenn das Fahrradbeschleunigungsprogramm wirklich konsequent umgesetzt werden soll, muss man es natürlich auf die Landstraßen und Autobahnen ausdehnen. Dafür spricht ja in der Tat alles, es stellt sich nur die Frage, wie die Radfahrer an den Kosten unseres Verkehrssystems angemessen beteiligt werden können.

Dass die Fahrradmaut kommt, ist sicher. Seehofer hat seinen Verkehrsminister entsprechend angewiesen, erste Pläne sind ruchbar geworden. Das Investigationsteam dieser Spalte hat herausgefunden, dass es den bayerischen Gastwirten offenbar gelungen ist, für hügelige oder gebirgige Strecken eine Mautminderung durchzusetzen, was den Zorn der Holsteiner hervorgerufen hat. Gegenwind, so sagt man in Kiel, sei im Land zwischen den Meeren der Normalfall und weit schlimmer als eine Steigung, die mit schöner Aussicht und geschwinder Schussfahrt belohnt werde, während der Wind nie aufhöre und immer von vorne komme, wie jeder Radler wisse.

Die Dobrindtschen Fachleute sind, wie man hört, eben dabei, die deutschen Straßen nach Steigungsgraden sowie nach durchschnittlichen Windstärken zu kartografieren, um den Konflikt zu entschärfen. Ein anderer kritischer Punkt sind die Autobahnen. Die CSU ist gegen eine Freigabe für Radfahrer, sieht allenfalls die Möglichkeit, die Standspur zur Velospur zu erklären. Das missfällt den Grünen. Radfahrer auf die Standspur abzudrängen mache sie zu Verkehrsteilnehmern minderen Grades und verstoße gegen das Gleichheitsgebot. Seehofer hat zu diesem Streit erklären lassen, er habe zwar eine Meinung dazu, äußere sie aber nicht. Worauf die bayerische SPD entgegnete: Das sei nun ganz neu, normalerweise habe Seehofer keine Meinung, äußere sie aber dennoch.

Der heikelste Punkt der Fahrradmaut ist die Definitionsfrage. Was ist ein Fahrrad? Es gibt welche mit vier, mit drei, mit zwei Rädern und solche mit nur einem Rad. Man überlegt folglich, die Zahl der Räder durch ihren Radius zu dividieren und mit der Wurzel des Gesamtgewichts zu multiplizieren. Das wäre die finale Mautformel. – Die Debatte geht weiter, wir bleiben dran.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio