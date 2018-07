DIE ZEIT: Seit dreißig Jahren fahren Sie jede Woche ins Westjordanland, um palästinensische Geschichten zu erzählen. Was treibt sie an?

Gideon Levy: Es gibt für mich nichts, das mir wichtiger wäre als die Zukunft meines Landes. Ich will einen gerechten Ort hier. Ich halte mich für genauso patriotisch wie die Rechten.

ZEIT: Sie haben über die Piloten im Gazakrieg geschrieben, die bequem von ihrem Cockpit aus per Knopfdruck Bomben abfeuerten, ohne sich die Konsequenzen ansehen zu müssen. Seitdem brauchen Sie einen Bodyguard.

Levy: Ich bin ja an kritische Reaktionen gewöhnt, aber das hat nun eine neue Qualität. Gerade hat man mich erst wieder auf dem Carmel-Markt von allen Seiten angeschrien. Jetzt haben wir die Quittung für all die Jahre voller Hetze, Racheakte, undemokratischer Gesetzgebung und schrecklicher Rhetorik führender Politiker.

ZEIT: Haben sich nicht auch Menschen darüber empört, wie man jetzt mit Ihnen umgeht?

Levy: Ja, in meinen Kreisen, aber die sind eher klein.

ZEIT: Hier kämpfen Sie gegen einen wachsende Verrohung der Gesellschaft, im Ausland führt man Sie gerne als Kronzeugen gegen Ihr Land ins Feld. Beeinflusst Sie das beim Schreiben?

Levy: Ich stelle keine solchen Überlegungen an. Ich schreibe zunächst für den israelischen Leser, und dann für die draußen, und ich schreibe, was ich denke. Jedenfalls schadet eine Stunde Bombardierung von Gaza Israels Ruf im Ausland mehr als alle meine Artikel zusammen. Ich bin aber froh, dass die Welt sieht, dass Israel immer noch nicht nur mit einer Stimme spricht.

ZEIT: In Europa sind Ihre Positionen ja eher der Mainstream. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie dort auf Konferenzen auftreten?

Levy: Ich versuche, überall derselbe zu sein. Sicher, wenn da Leute die israelische Armee mit den Nazis vergleichen, dann verwandle ich mich in den größten Zionisten. Ich werde dann sehr aggressiv und schreie, weil das solch eine Lüge ist. Es reicht schon die Realität, so wie sie ist, da muss man nicht noch andere unglaubliche Dinge hinzufügen.

ZEIT: Es ist die Aufgabe von Intellektuellen, ihre eigene Gesellschaft zu kritisieren. Aber wenn Sie sich zum Außenseiter entwickeln, erreichen Sie dann überhaupt noch jemanden?

Levy: Viele sagen mir, wenn du ein bisschen weicher wärst, würdest du mehr Menschen erreichen. Aber ich bin doch nicht in der Politik. Heute kam ein Ex-General der Luftwaffe zu mir, als ich im Café saß, und erzählte mir, dass es keinen Piloten im ganzen Land gebe, der meinen Artikel nicht gelesen hätte. Das hat mich stolz gemacht. Vielleicht hassen sie mich, vielleicht denken sie darüber nach, stellen Fragen, die sie sich vorher nicht stellten.

ZEIT: Die überwältigende Mehrheit der Israelis ist aber trotzdem dankbar, dass ihre Armee gegen den dauernden Raketenbeschuss aus Gaza und die unterirdischen Terror-Tunnel vorging.

Levy: Diese ganze Operation hätte vermieden werden können, wenn Israels Politik im Vorfeld anders gewesen wäre. Nachdem einmal die Raketen auf uns geflogen sind, musste Israel reagieren, aber das heißt nicht, dass es überreagieren muss. Und seien wir doch ehrlich, wenn Hamas keine Raketen schießt, ist Gaza völlig vergessen.

ZEIT: In Ihren Artikeln ist Israel immer der Alleinschuldige. Unterschätzen Sie nicht Hamas?

Levy: Ehe ich mir sagen lasse, ich solle Hamas ernst nehmen, will ich sagen, dass Israel die Palästinenser ernst nehmen soll. Ich sage nicht, dass Hamas ein einfacher Fall ist. Ganz sicher will ich nicht, dass sie die Palästinenser regiert. Aber sie ist nun mal da und wird es auch bleiben. Darum muss man sie, so gut es geht, in die Politik einbeziehen, wie es mit Hisbollah im Libanon passiert ist. Dazu gab es mit der palästinensischen Einheitsregierung eine Chance. Aber Israel sagte sofort Nein.

ZEIT: Sie versuchen jede Woche über die Realität der Besatzung im Westjordanland aufzuklären, aber Sie stehen vor dem gleichen Problem wie das fast schon nicht mehr existierende Friedenslager: Die israelische Gesellschaft ist in jüngster Zeit nach rechts gerückt, Sie erreichen die Menschen nicht mehr. Nicht einmal Ihre beiden erwachsenen Söhne erreichen Sie.

Levy: Es ist mein pädagogisches Versagen, dass sie mich nicht verstehen. Vielleicht ist es auch eine Revolte gegen mich als Vater, sie sind ja noch jung. Sie bezahlen jedenfalls einen Preis für mein Schreiben und haben gerade eine schwere Zeit. Aber sie halten zu mir. Über den Krieg reden wir nicht.