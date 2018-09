Adele Raemer, die letzte Frau vor Gaza, will bleiben. Drei Wochen dauert der Beschuss durch Hamas nun schon, und die meisten Bewohner haben den Kibbuz Nirim verlassen, die Hoteliers im Norden Israels haben sie eingeladen, umsonst bei ihnen zu wohnen. Denn ihr Zuhause ist jetzt militärisches Sperrgebiet. Adele Raemer aber bleibt.

Die 59-Jährige geht mit ihren beiden Hunde Gassi, der Kibbuz ist staubig und leer, außer ihr sind fast nur Soldaten zu sehen. Adele Raemer ist eine schmale Frau, sie sagt, nicht zu lachen falle ihr schwer. Sie arbeitet als Krankenhaus-Clown. Ihr Blick tastet ständig die unmittelbare Umgebung ab, sucht die nächste Mauer, den nächsten Eingang, den nächsten Schutz. Höchstens zehn Sekunden bleiben ihr nach dem Alarmsignal: einer weiblichen Stimme, die über Lautsprecher in den Kibbuz hineinruft und dreimal wiederholt: "Tseva adom", Alarmstufe Rot.

Die Grenze von Gaza liegt nur 1,4 Kilometer entfernt. Deswegen landen im Kibbuz Nirim nicht nur Raketen, sondern auch Granaten. Und nicht einmal die "Eiserne Kuppel" über Israel kann hier etwas ausrichten. "Iron Dome" heißt das Raketenabwehrsystem, das neunzig Prozent der Hamas-Raketen noch in der Luft zerstört. Es ist in den vergangenen Tagen Teil der israelischen Popkultur geworden. "I love Iron Dome", drucken sie auf T-Shirts, singen sie in schnell produzierten YouTube-Clips. Doch die Raketen müssen eine gewisse Höhe erreichen, bevor der Iron Dome sie abfangen kann. Deshalb befindet sich der Kibbuz Nirim nicht unter dem Schutzschild.

Wir können nur zu Adele Raemer fahren, weil Israel und Hamas sich an diesem Tag auf ein paar Stunden Waffenruhe geeinigt haben. Trotzdem hören wir alle paar Minuten Raketen einschlagen. Raemer zuckt nicht einmal mehr zusammen. Sie hört, wann es gefährlich wird: "Das hier ist einige Kilometer weg", sagt sie einmal.

Der Konflikt ist roher geworden, noch brutaler. Auf allen Seiten

Wir haben uns um Stunden verspätet, weil das gesamte Gebiet abgeriegelt ist. Vor jeder Straßensperre haben Familien und Freunde Soldaten verabschiedet, die jetzt in den Krieg ziehen. Kaum einer war älter als 20. Wer ankommt, bringt etwas für die Soldaten mit. Das Land rückt zusammen, die Leute tragen so viele Lebensmittel herbei, dass die Soldaten sie wegwerfen. Auf Facebook ruft die Organisation für Holocaust-Überlebende deshalb dazu auf, auch den verarmten Überlebenden der Schoah etwas abzugeben. "Wer fährt demnächst von der Front nach Tel Aviv und kann uns Essen mitbringen?", fragt einer.

Auf dem Weg haben wir die Zelte der Beduinen am Straßenrand gesehen. Sie haben keine Schutzräume. Es sei zu teuer, mitten in die Wüste Bunker zu bauen, sagt die israelische Regierung. Drei Zivilisten wurden in diesem Konflikt von Raketen getötet: ein Beduine, ein thailändischer Feldarbeiter und ein Israeli, der Soldaten Süßigkeiten bringen wollte.

Adele Raemer trägt seit drei Wochen nur noch flache Schuhe, damit sie schneller rennen kann. Im Kinderhaus des Kibbuz schlafen jetzt Soldaten, bevor sie in den Krieg ziehen. Manche bleiben nur ein paar Stunden, duschen, waschen ihre Wäsche. "Es sind alles unsere Kinder", sagt Adele Raemer.

Für unseren arabischen Fahrer, der wegen des Ramadans fastet, hat sie einen Ruheplatz in ihrer Wohnung vorbereitet, uns möchte sie zeigen, wo die letzten Raketen eingeschlagen sind. Sie haben Löcher im Waschhaus hinterlassen. Es gibt Einschusslöcher im Asphalt der Straße und im Gras. Sie haben einen Durchmesser von etwa 20 Zentimetern.