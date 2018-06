Am vergangenen Donnerstag verbrachte ich eine Stunde mit dem italienischen Premierminister Matteo Renzi in seinem Amtssitz, dem Palazzo Chigi. In einem Fernsehinterview sprachen wir über die schwierigen Bemühungen, Italien zu reformieren. Unser voriges Gespräch hatte im November stattgefunden; Renzi war damals noch Bürgermeister von Florenz und noch nicht einmal zum Vorsitzenden seiner Mitte-links-Partei, dem Partito Democratico (PD), gewählt worden.

Ich traf den jugendlichen Premier in guter Form an, er schien entschlossen, den verstaubten Institutionen und der schwächelnden Wirtschaft seines Landes einen Elektroschock zu verpassen. Renzi zeigte sich verärgert über Verhinderungs- und Hinhaltetaktiken, mit denen seine Gegner versuchen, Reformen zu stoppen. Gleichzeitig gab er sich gelassen – in den nächsten Wochen werde er die notwendigen Abgeordneten-Stimmen zusammenbekommen.

"Wir müssen jetzt handeln und eine ganze Reihe von Reformen in Italien umsetzen", sagte Renzi, "dazu gehören die Reform des Senats, ein neues Wahlgesetz, ein Gesetz zur Schaffung neuer Stellen, die Reform der öffentlichen Verwaltung, die Reform unseres Justizsystems und die Reform unseres Steuersystems."

Mit nüchterner Miene fügte er hinzu: "Ich gebe nicht auf. Ob es einigen nun gefällt oder nicht, wir werden diese Reformen durchziehen."

Der vergangene Donnerstag war ein ziemlich passender Tag, um Renzi zu treffen. Im italienischen Parlament tobte mal wieder eine Auseinandersetzung zwischen den von Renzi geführten Reformern und der konservativen alten Garde, die eine Art italienisches Gegenstück zur deutschen Partei Die Linke ist.

Renzi versucht eine Senatsreform und weitere komplexe Programme durchzusetzen, um den Staat zu verschlanken. Er hat sowohl die Bürokratie als auch die radikale Linke sowie die Anhänger des Komikers Beppe Grillo gegen sich.

Alan Friedman ist US-Journalist und kritischer Freund Italiens.

Seit das Verfassungsgericht entschieden hat, dass Italien ein zuverlässiges Wahlrecht fehlt, versucht Renzi ein entsprechendes Gesetz zu verabschieden. Danach will er sich der Reform des Arbeitsmarkts widmen, meiner Auffassung nach auf eine Art, die den Hartz-Reformen in Deutschland ähnelt.

Renzi ist ein ehrgeiziger Typ.

Das Problem ist bloß, dass Renzis Mitte-links-Partei an wichtigen Stellen mit Politikern der älteren Generation besetzt ist; es sind altmodische, radikal linke Politiker, Gewerkschaftern nicht unähnlich. Sie versuchen kontinuierlich die Reformen zu blockieren. Diese alte Garde ist eine kleine Minderheit; sie spricht im kommunistischen Stil der siebziger Jahre. Heute sind sie die wahren Konservativen, denn sie wollen den Status quo bewahren.

In mancherlei Hinsicht sind die aktuellen Ereignisse in Italien ein ferner Widerhall dessen, was geschah, als die britische Premierministerin Margaret Thatcher es vor langer Zeit mit der Führung der britischen Bergarbeitergewerkschaft aufnahm. Die radikale Linke und die Gewerkschaften sind aufgebracht, nervös und suchen nach historischer Relevanz. Dabei begreifen sie nicht, worum es geht. Gerhard Schröder und Tony Blair setzten marktwirtschaftliche Reformen und ökonomische Modernisierung durch, die zwar sehr umstritten waren, insbesondere unter traditionellen Linken. Aber der langfristige Nutzen zeigt sich in den sehr unterschiedlichen Arbeitslosigkeitsquoten in denjenigen Ländern, die Arbeitsmarkt, Sozialsystem und Steuersystem reformiert haben, so wie Deutschland und Großbritannien, und in solchen Ländern, die dies nicht getan haben, wie Italien.