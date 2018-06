Inhalt Seite 1 — Bleibt er auf Spur? Seite 2 Auf einer Seite lesen

DIE ZEIT: Vor wenigen Tagen hat sich Andreas Biermann, der ehemalige St.-Pauli-Spieler, das Leben genommen. Er litt an Depressionen, so wie auch Robert Enke, der Torwart von Hannover 96, der seinem Leben ebenfalls ein Ende setzte. Damals, im November 2009, waren Sie Manager in Hannover.

Jörg Schmadtke: Dem Fußballgeschäft und seinen Mechanismen habe ich auch schon zu meiner aktiven Zeit kritisch gegenübergestanden. Roberts Tod hat mich damals richtig wachgerüttelt. Es gibt extrem viele Scheinwerfer, extrem viel Hype, es gibt nur ganz hoch oder ganz tief, es gibt nichts dazwischen. Wir haben mittlerweile extrem viel Öffentlichkeit, bei allem und jedem, was wir tun.

ZEIT: Die Journalisten sind schuld?

Jörg Schmadtke 1964 in Düsseldorf geboren, spielte Jörg Schmadtke als Torwart für Fortuna Düsseldorf, den SC Freiburg und Bayer 04 Leverkusen. Insgesamt absolvierte er 266 Spiele in der Bundesliga, die er, von einem gebrochenen Daumen abgesehen, verletzungsfrei überstand. 1998 wurde Schmadtke Co-Trainer in Mönchengladbach, 2001 Sportdirektor bei Alemannia Aachen. Von 2009 bis 2013 arbeitete er bei Hannover 96 als Sportdirektor und Geschäftsführer. Zur Saison 2013/14 übernahm Schmadtke diese Ämter beim 1. FC Köln.

Schmadtke: Nein, ich meine die Auswüchse generell. Ich bin auch kritisch den Protagonisten gegenüber. Ich weiß beispielsweise nicht, warum ein Fußballmanager in einer politischen Diskussion im Fernsehen sitzen muss, um seine politischen Weisheiten weiterzugeben. Es sei denn, er hat explizit was Besonderes zu sagen. Bei der letzten Bundestagswahl habe ich rumgezappt – da saß auf fast jedem Kanal ein Fußballer in einer Diskussionsrunde und hat sich zur Wahl geäußert. Da wundere ich mich schon. Trainer, Spieler oder Manager haben in diesen Runden nichts verloren. Man muss nicht alles wahrnehmen, was einem angeboten wird.

ZEIT: Bei der Trauerfeier für Ihren Torwart sagte Theo Zwanziger, der damalige DFB-Präsident, den Satz: "Fußball ist nicht alles."

Schmadtke: Fußball ist nicht alles, das stimmt, aber das ist auch ein leicht gesprochener Satz. Diese Sonntagsreden zum Tod von Robert Enke habe ich alle noch in Erinnerung. Sie hatten allenfalls einen Lerneffekt von 14 Tagen. Es mag den ein oder anderen geben, der jetzt sensibilisiert ist und etwas genauer hinschaut, aber im Großen und Ganzen hat sich nicht viel geändert, auch im Umgang miteinander in der Öffentlichkeit nicht. Und jetzt haben wir mit Andreas Biermann wieder jemanden, der es nicht geschafft hat, trotz Öffentlichkeit, trotz des Wissens, dass es ihm nicht gut geht. Das zeigt die Ohnmacht.

ZEIT: Haben Sie denn inzwischen einen schärferen Blick auf solche Signale?

Schmadtke: Ich glaube, dass man sich auch selber nicht überfordern darf. Das Einzige, was man sich erhalten kann, ist eine gewisse Sensibilität. Ich glaube nach wie vor nicht, dass es bei Robert Enke für uns erkennbare Anzeichen einer Erkrankung gegeben hat.

ZEIT: Man sagt Ihnen besondere Fähigkeiten nach, auch dass Sie einen besonderen Blick für Talente haben. Ist das eine Begabung oder einfach die Bereitschaft, viel Auto zu fahren und Spiele zu besuchen?

Schmadtke: Es ist immer schwierig, über sich selber zu sprechen, aber vielleicht liegt es auch nur daran, dass man weniger Fehler als die anderen macht. Mich hat stets interessiert, was ein gutes Team ausmacht, wann es erfolgreich ist. Voraussetzung ist vor allem Homogenität. In unserer Mannschaft soll sich jeder wiederfinden, er soll auch aufgefangen werden, ohne dabei seine Stärken zu verlieren. Die unterschiedlichen Typen, die wir haben, müssen natürlich fußballerische Qualitäten besitzen, sie müssen aber auch in die Gruppe passen.

ZEIT: Worauf achten Sie besonders, wenn Sie als Beobachter auf einer Tribüne sitzen?

Schmadtke: Ich bin ein Mensch, der nicht gerne viel redet, ich höre lieber zu. Man bekommt unglaublich viel mit auf den Tribünen der Stadien. Wer in den richtigen Ecken steht, erfährt viel. Allmählich entsteht so ein genaueres Bild des Spielers, den wir an die Angel nehmen wollen. Diese Eindrücke versuche ich im Gespräch zu verifizieren. Was ist stimmig, was passt nicht zusammen? Mich interessiert, ob einer teamfähig ist, wie er argumentiert, ob er extrovertiert oder introvertiert ist, auch wie er mit Enttäuschungen umgeht, wie er Frust bewältigt. Wie problematisch kann zum Beispiel jemand werden, wenn es nach einer Serie von Niederlagen anfängt zu kriseln? Wie muss ich den einordnen? Wo läuft der hin? Bleibt er auf Spur?

ZEIT: Und dann kommt es zu einem Gespräch?

Schmadtke: Ja, meistens zwei- oder sogar dreimal.

ZEIT: Entscheiden die ersten Minuten, ob Sie sich bestätigt sehen? Oder kann sich das alles immer wieder drehen und verändern?

Schmadtke: Ich versuche, möglichst erwartungsfrei da hineinzugehen und dem Kandidaten möglichst viel Spielraum zu geben, sich so zu präsentieren, wie er es gern möchte. Dann sieht man, was derjenige draus macht. Wenn einer erzählt, er sei total introvertiert, aber auf dem Fußballplatz macht er dann Theater, würde ich mich sehr wundern. Wenn Sie mir sagen, Sie trinken keinen Alkohol, sich aber zum Mittag ein Glas Wein bestellen, würde ich auch eine Frage dazu stellen.