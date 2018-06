Weil ja der Städter keinen Schimmer davon hat, was Natur ist, redet er sie sich schön. Vor allem schön romantisch. Das ist keine Erfindung des 21. Jahrhunderts, und wir brauchen uns dafür nicht zu schämen, das Schönreden kannten bereits die Alten. Carl Spitteler zum Beispiel, unser erster Schweizer Literatur-Nobelpreisträger, schwärmte als Feuilletonredaktor der Neuen Zürcher Zeitung 1890 öffentlich über ein abgelegenes Schweizer Wasser: "Der Klönthalersee gehört zu den unglaublichsten Naturschönheiten, die kein Traum erräth."

Als ich am Klöntalersee stehe, hätte ich mir nicht im Traum gedacht, dass ein offiziell beglaubigtes Idyll – so idyllefrei sein kann. Ein Campingplatz mag ja eine feine, weil demokratische Sache sein, und ohne Camper gelänge es vielleicht sogar ein Loblied darauf zu singen. Aber was hat eine Ruhesuchende an der Glarner Adria verloren?

Dann erspäht man in Vorauen, dort ungefähr, wo sich die Via Suworow mit dem Pragelpass-Weg kreuzt, im angestauten Bergsee knapp über der Wasseroberfläche ein leuchtend rotes, metallisches Dreieck, und man weiß: Das ist die richtige Spur. Jene nämlich zur Pyramide Atlantis von KARIEL (die Künstler Muriel und Karri Kuoppola), die richtige Richtung auf dem Weg zum Glarner Monte Verità, und man weiß, man ist richtig eingebogen in die Klöntal Triennale. Ihr Parcours entlang roter Schilder ist der anregendste Orientierungslauf dieses Sommers, der im Beifang eine Begegnung mit zeitgenössischem Kunstschaffen garantiert – auf der Klöntaler Schwammhöhe, in den Auenwäldern und im Kunstmuseum Glarus. Das Haus ist die Aorta des beherzten Unternehmens, viele der historischen und zeitgenössischen Künstler-Positionen klingen hier an und aus. Sarah Burgers Kägi Fret zum Beispiel, eine Hälfte steht da hinter Glas, die andere muss man sich irgendwo im Tal versenkt imaginieren.

Man darf sich diese Triennale nicht entgehen lassen, wenn auch nicht zwingend aus dem Grund, den die Verantwortlichen anführen. Kurz und klar: Sie stört nicht, die Kunst, die hier wie von Riesenhand im Tal verstreut liegt. Vielmehr ist das die Wiederentdeckung einer Landschaft. Hier gilt das Anciennitätsprinzip, hier ist die Natur Platzherrin, und sie lässt die Menschen und ihre kleinen Bemühungen großmütig walten. Der Sulzbachfall zum Beispiel, er ignoriert, dass die Künstlerin Maria Lobodas ihm gegenüber eine Hör-Bank aufgestellt hat. Man muss sich dafür gehörig ins Gebüsch schlagen, doch das Gebüsch wird es lohnen. Aber lohnt es die Kunst? Im Kopfhörer lauscht man einem amerikanischen Mystiker, der an die Erfahrung von Ewigkeit gemahnt: "The experience of eternity is the function of life. If you don’t get it here, you won’t get it anywhere. " Recht hat der Mann, aber das letzte Wort gehört den tosenden Wassern. Ein paar Schritte weiter hat Michael Sailstorfer ein Stück Wald "geputzt". Sisyphus muss ein Künstler gewesen sein.

Der Glarner Monte Verità. Ja, um ihn geht es. Das Klöntal war einmal ein Paradies für Aussteiger avant la lettre. Längst vergessen und in den Annalen versunken ist dieses Wissen. Die Triennale-Künstler wollen daran erinnern und die Utopie im Heute weiterdenken.

Ihr Zentrum ist im hintersten Talboden beim Gasthaus im Richisau, dem "weltberühmten Sommeraufenthalt", nach Carl Spitteler. In den neuen Hotelzimmern mit den bildhaften Namen der umliegenden Berge, "Näbelchäppler" zum Beispiel, hat Thomas Julier den Ort assoziativ weiterspinnende Texte über ein Pariser Stadthaus und seine Bewohner angebracht. Die Wirtin verteilt bereitwillig Finken und lässt durch die Räume schlurfen. Zuvor gibt sie zu bedenken, dass man wohl "nicht drauskommen" wird. Das ist gastfreundlich, doch man kann es auch so sehen: Kunst, bei der man "drauskommt", ist möglicherweise keine. Im Übrigen hat sie recht behalten, "drausgekommen" sind wir nicht. Gut so.

Im uralten Bergahorn-Hain dann, hinter dem Gasthaus-Garten treffen die Klangsteine der Zeitgenossin Hannah Weinberger auf ein Relief, das der österreichische Bildhauer Fritz Wotruba in den sechziger Jahren geschaffen hat. Wotruba, der deutsche Maler Günther Uecker und seine Kollegen befanden sich Mitte des letzten Jahrhunderts auf den Spuren der Künstler, die die Richisau schon sehr viel früher als Inspirationsquelle aufsuchten: Der kleine Schotten- und Molkekurort war um 1830 bekannt von Palermo bis St. Petersburg, den Kurgästen folgten dann Künstler aus ganz Europa und glaubten in der Abgeschiedenheit des Tales ein Geheimnis zu finden. In der Künstlerkolonie schuf man im freundschaftlichen Wettstreit Naturstudien, so der Wädenswiler und Wahlmünchner Johann Gottfried Steffen oder Rudolf Koller. Zu den Malern gesellten sich Gottfried Keller, Conrad Ferdinand Meyer, auch die Komponisten Richard Wagner und Hermann Goetz waren hier. Unter seinesgleichen konnte man ungestört schwärmen, und der Moderne einen Bart andichten.

Den dichtet heute der Künstler David Renggli der Psychoanalyse an. Oberhalb der Richis-au, mit seinem Daybed aus Beton, Sigi F. hat ihm Pate gelegen. Hier ruht das Tal wie eine Wiege dem Betrachter zu Füßen, Rengglis Bett hat eine erhabene Aussicht und führt zur erhebenden Einsicht: Das Klöntal ist tatsächlich eine Vorstufe zum Himmel. Wer hier nicht romantisch wird, ist für die Kunst ein für alle Mal verloren.