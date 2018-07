Seit einigen Wochen darf man verfolgen, wie der ehemalige Bundespräsident versucht, seine Reputation wiederherzustellen, und wie dieser Versuch als Affront gewertet wird. Fast hat man den Eindruck, als habe Wulff nach allen angeblichen Verfehlungen, die ihm vorgeworfen wurden, nun den Gipfel der Frechheit erklommen: Er, der ewig Uneinsichtige, wagt es tatsächlich, auf die Rolle der Medien während seines Skandals zu sprechen zu kommen. Er schrieb sein Buch Ganz oben, ganz unten, präsentierte es öffentlich und trat vergangene Woche in der Talkshow von Maybrit Illner auf, womit er sich allerlei Kritik einhandelte. Die FAZ schrieb, Wulff habe von einer "Verschwörung" zwischen Bild, Spiegel und FAZ gesprochen, er meine offenbar, der Rücktritt sei durch ein "Komplott" herbeigeführt worden – das zeuge alles in allem von einem seltsamen Demokratieverständnis. Spiegel Online kommentierte, Wulff bewege sich "in Richtung Verschwörungstheorie". Bild wiederum, Wulff habe einmal mehr gezeigt, dass seine "Wahrheiten manchmal nur sehr kurz der Realität standhalten. Der Christian Wulff, der schon bei seiner eigenen Affäre um Privat-Kredite, Urlaubseinladungen und Upgrades Zeit und Fakten bog, bis es irgendwie passte." Wulff, hieß es gar an anderer Stelle, mache sich zum "politischen Märtyrer", er sehe sich offenbar "umfassend im Recht" (Der Tagesspiegel). Wenige Tage vor dem Fernsehauftritt hatte der Spiegel ein Interview veröffentlicht, in dem Wulff, wie bereits in seinem Buch, die Medien kritisierte – woraufhin sowohl der Presserat als auch der Deutsche Journalisten-Verband mit dezidierter Empörung reagierten ("kompletter Blödsinn").

Was genau wirft Wulff den Medien vor? Man muss ein wenig ausführlicher zitieren, um seine Argumentationslinie zu skizzieren: Wulff sagte bei Illner, man müsse differenzieren, die Medien als solche gebe es nicht, in einigen Häusern gebe es durchaus selbstkritische Debatten, weshalb es seinerzeit zu einem "Rudelverhalten" gekommen sei: "Ich rede nicht von Verschwörung, nicht von Komplott, nicht von Kampagne" – allerdings von "Grenzüberschreitungen" und einem unguten Gleichklang in der Berichterstattung. Im Spiegel sprach er von "einer Art Meinungskartell", von einer "Parallelität der Berichterstattung", er glaube allerdings nicht, dass diese koordiniert vonstattengegangen sei, er sei kein Verschwörungstheoretiker. Wulff hätte sich bei den Medien einen "Moment des Nachdenkens, des Innehaltens" gewünscht. "Ich finde einfach, ich habe weniger verbockt und falsch gemacht, als mir an Niederträchtigkeiten begegnet ist." Er sagte auch: "Deutschland hat Medien, um die es zu Recht in der ganzen Welt beneidet wird. Wir können durchaus stolz sein auf eine qualitätsvolle Medienlandschaft. Aber die Medien müssen sich immer wieder kritisch hinterfragen, ob sie mit ihrer großem Macht auch verantwortungsvoll und korrekt umgehen." In seinem Buch suggeriert Wulff, dass den Medien durch die Beschleunigung im digitalen Zeitalter und den verschärften Konkurrenzdruck die Fähigkeit abhandenkommt, "Wichtiges von Unwichtigem und Behauptungen von Tatsachen" zu unterscheiden – ein Umstand, der die Demokratie zu beschädigen drohe.

Die investigativen Anstrengungen hatten sich als Farce entpuppt

Es muss einem nur halbwegs unbeteiligten Beobachter die Sprache verschlagen, wie stark die tatsächlichen Äußerungen Wulffs von ihrer Rezeption abweichen. Man klagt einen Komplottvorwurf an, den er ausdrücklich verneint, und wirft ihm Verschwörungstheorien vor – dabei transportiert Wulffs Medienkritik allenfalls in der gewagten Vermutung, dass ihm seine islamfreundliche Haltung zum Verhängnis geworden sei, eine gute Portion Wunschdenken. Man könnte fast meinen, es gehe in der Berichterstattung über Wulff darum, seinen Hauptvorwurf, dass es im Journalismus zu viel Selbstgerechtigkeit, dafür zu wenig Selbstkritik und Verantwortungsbewusstsein gebe, unter Beweis zu stellen. Glaubt denn wirklich jemand ernsthaft, die Behauptung Wulffs sei kompletter Blödsinn, es habe in seinem Fall ein Rudelverhalten und Grenzüberschreitungen gegeben? Ist es tatsächlich unangemessen, dass Wulff die Wiederherstellung seiner Reputation mit der Reflexion über die Medienberichterstattung, die ihm widerfuhr, verknüpft?