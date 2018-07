Der Justizwachebeamte stützt sich lässig auf seinen Schlagstock und gähnt in Richtung der Publikumsbänke. Die Verhandlung ist auch wirklich ermüdend. Stundenlang liest ein braun gebrannter, dicklicher Mann aus einem Aktenordner Zahlen vor: 1.600 Euro, 3.845 Euro, 2.438 Euro. Dazu deutet er auf Schwarz-Weiß-Fotos von verschnörkelten Schriftzügen, für die jemand viel Geduld aufgewendet haben muss, um sie auf U-Bahn-Waggons und Mauern zu sprühen. "T-Bag" steht auf den meisten zu lesen, zu Deutsch: Teebeutel. Man kann das originell finden.

"Künstlerische Elemente" erkennt auch Richterin Martina Frank in den Schriftzügen, sogenannten Tags. Kraft ihres Amtes subsumiert sie die Graffiti jedoch unter Paragraf 126, Absatz 2 des Strafgesetzbuches: schwere Sachbeschädigung.

Knapp vier Monate lang saß der gebürtige Brite Jack M. alias "T-Bag" dafür in Untersuchungshaft. Auch der international tätige Sprayer kann dem Prozess im Wiener Landesgericht nicht mehr Farbe verleihen. Totenblass kauert der klein gewachsene Mann mit dem kahlgeschorenen Kopf auf der Anklagebank und fügt jeder Zahl, die der Vertreter der Wiener Linien vorliest, ein demütiges "Ja" oder "einverstanden" hinzu. Mehr als 250 Mal stimmt der 23-Jährige zu und erkennt dadurch die Schriftzüge als seine Signatur an. Am Ende der Verhandlung sind seine Schulden bei den Wiener Linien und den ÖBB auf mehr als 170.000 Euro geklettert. Dazu setzt es eine 18 Monate lange Freiheitsstrafe auf Bewährung.

Prozesse gegen Sprayer sorgen regelmäßig für Langeweile vor Gericht. Nur selten rangeln sich Fotografen und Journalisten um die Plätze im Saal. Am vergangenen Mittwoch war das anders. Während Jack M. die Rechnung für seine Guerillakunst kassierte, stand ein paar Verhandlungsräume entfernt der Schweizer Sprayer Renato S. vor dem Richter. Hundertfach hat er den Schriftzug "Puber" in der Stadt hinterlassen. "Die Schriftzüge sind eine Plage für Hauseigentümer", behauptet Staatsanwalt Markus Berghammer in seinem Plädoyer.

Auf Milderungsgründe, weil es sich um Kunst handle, können Sprayer ohnehin nicht hoffen. In ganz Europa gelten Graffiti als schwere Sachbeschädigung und werden mit hohen Geld- beziehungsweise Haftstrafen geahndet. Gefährlich ist auch das Anbringen der Tags. Ende April wurde Sprayer David A. seine Leidenschaft zum Verhängnis. Auf den Bahngleisen in Wien-Hütteldorf wurde er mit einem Freund von Mitarbeitern der Wiener Linien ertappt. Es begann eine Verfolgungsjagd, an deren Ende David A. mit schweren Kopfverletzungen ins Koma versetzt werden musste. Die Sprayer behaupten, Arbeiter der Wiener Linien hätten sie mit Steinen beworfen und David A. dabei am Kopf getroffen. Die Wiener Linien sprechen von einem Sturz bei der Flucht. Ein medizinischen Gutachten ergab keine Hinweise auf fremdes Verschulden, die Staatsanwaltschaft stellte ihre Ermittlungen ein. David A. kämpft indessen um sein Augenlicht.

Trotz der Risiken ist der Reiz der Graffiti ungebrochen. Bekannt wurde das Phänomen im New York der 1970er Jahre, als Jugendliche zunächst noch schmucklose Kürzel an Mauern hinterließen und dann U-Bahn-Züge als bevorzugtes Verbreitungsmittel für ihre Künstlernamen entdeckten. Seitdem gibt es bis in die hinterste Provinz keine Stadt mehr, deren Mauern und Züge nicht von Sprayern als Malfläche benutzt wurden. Doch was wollen sie mit ihren Kürzeln eigentlich ausdrücken?

In einem unscheinbaren Laden in der Burggasse in Wien-Neubau steht Roman Somogyi hinter einem U-Bahn-Zug aus Pappe. "Es gibt nur das Modell der U-Bahn Hamburg, Berlin und New York. Wien ist zu unbedeutend", sagt er. Sprayer können auf den Modellen ihre Graffiti skizzieren, die sie dann im Schutz der Nacht an den Waggons anbringen. Aus ganz Wien pilgern Sprayer in das kleine Farbgeschäft, um Dosen und allerlei Accessoires zu kaufen. Der Laden bringt einen Hauch jener urbanen Kultur nach Wien, den Weltstädte wie Berlin im großen Stil atmen. Eine junge Mutter kauft dort einen Lackstift, zwei Jugendliche wollen wissen, wie sie ihre Fahrräder umlackieren können, ein junger Mann mit Baseballkappe lädt gleich Dutzende Spraydosen aus den Regalen in Kartons.