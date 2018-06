Als gebürtiger Anhaltiner (oder sagt man Anhalter oder Sachsen-Anhälter?) mache ich gern Urlaub in den Heiden und Ebenen und Bergen des "Landes der Frühaufsteher", wie eine Werbekampagne uns glauben machen will. Frühaufsteher, die sofort ihr Hartz-IV-Dasein aufgeben würden, um ... Nein, Schluss mit den Klischees! Ich sehe blühende Landschaften auf meiner Reise durch Sachsen-Anhalt! Bitterfeld ist ein großes Wasser- und Segelparadies geworden, die einst kontaminierten Wälder stehen in neuer Blüte, der Muldestausee, die Goitzsche, die Heide, das nahe gelegene Buchdorf Mühlbeck-Friedersdorf mit seinen unzähligen Antiquariaten ... Sehn wir uns nicht in dieser Welt, sehn wir uns in Bitterfeld.

Als ich vor einigen Jahren auf die Frage, wo ich denn Urlaub machen werde, "Bei Bitterfeld" antwortete, erntete ich ungläubiges Staunen, Schweigen, bisweilen sogar Hohn. Ich erinnere mich an Zugfahrten meiner Kindheit, wir hatten Verwandtschaft auf einem Dorf zwischen Bitterfeld und Wittenberg, Schornsteine, aus denen die Flammen schlugen, gelber Nebel, ein Höllengestank nach faulen Eiern, jedes Haus, jeder Stein war schwarz, die endlosen Fabriken neben den Gleisen, Schlot an Schlot, dunkle Burgen, durch rostende Rohre und Röhren miteinander verbunden, Loren und Waggons, die in die Unterwelt einzufahren schienen ... Und die Bahnhofskneipe voll seltsamer Gestalten.

Nun wird das alles zum Urlaubsland. Wirklich?

Clemens Meyer geboren 1977, ist Schriftsteller und ZEIT-Kolumnist. Er lebt im Osten Leipzigs. 2013 erschien sein Roman Im Stein (S. Fischer)

Durch Bitterfeld zu wandern ... trostlos bisweilen, leere Häuser, leere Kneipen, aber üppiges Grün erblickt man aus der Ferne und das Blau der Seen. Und in Bad Schmiedeberg, dem kleinen Kurort inmitten der Heide, der gesäumt wird von den Barockschlössern Reinharz (ich berichtete bereits in dieser Kolumne über das geheimnisvolle Wasserschloss mitten im Walde!) und Pretzsch (direkt an der Elbe) – da entdecke ich im Heideladen das unglaublich würzige und mundende Luther-Reformations-Bier und weitere Spezialitäten aus der einst so reichen Heideregion. Und ich stärke mich für die weiteren Etappen meiner Anhalt-Tour. Von Bernburg nach Schloss Ballenstedt! Demnächst in Ihrer Ostkurve .