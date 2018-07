Lösen Sie das aktuelle Rätsel online

Waagerecht:

6 Runde im Bauernschach? Fahrt ins grüne Blaue 11 Pechvogels fruchtiges Handelsgut ist’s, er vermutlich ebenso 14 Sei Verona-Florenz-Fahrern einen Zwischenhalt wert 16 Auch in der Arbeitstarifierung ein Herausragender für gewöhnlich 18 Residenz im gepflegten Grün? Abstellraumwunder! 20 Hat heißen Arbeitsplatz, auch Gartenbesitzer im Hochsommer wird dazu 21 Verhilft Federkraftmeiern zum Höhenflug 22 Insbesondere zu Baumelzwecken in den Ferien mitgeführt? 23 Urlaubermotto: Lieber in der Hängematte liegen, als sich in den setzen! 24 Mehr oder weniger hohle Gegend bei Kreuzbetrachtungen 25 Mit ihr blättert die Flora was Zitronenaromatisches hin 27 Häufiger Aufenthalt im Strandläuferleben 29 Zählte zur Post-Moderne der achtziger Jahre 30 Leerstätte, feriensaisonal 31 Wie wir gefordert sind, ebendies aus der Burgdorf-Umgebung herauszulesen 33 "Alles im ...?" – "Nee, alles in der Waage", werden Sonnenbadende antworten 35 In Châteautouristenlisten zwischen Amboise und Chambord geführt 37 Auch eine Dame: mit den Buchstaben von Lateiners "Glücklicher" 38 Hechten pfeilschnell durch die Tropenfischgründe 43 Eine kommt selten allein, ist nur Teil im Höhengewinngewinde 44 Sich die gönnen: sich das Wiederkaufenlaufen schenken 45 Basismusikant in Kläffer- bis Kräher-Begleitung 46 Alternative zu Run- und Motorway 47 Was gärte, als man sich verschwor, auf wönzigen Schlock verblöffende Wirkung zu zeigen?

Senkrecht:

1 Geistes Überdrehwurm 2 Je feiner das Gewebe, desto weniger fühlbar im Einzelnen 3 Wie die Worte des Befuselten, so die Wege des Umgeleiteten 4 Erlaubt die Großkatzensprünge im Kosmos der Trekkies 5 Von Natur aus Tonerzeugungsstätte 6 Nicht nur seelenwärmend: helle Freude in der Sommerabendkühle 7 So was gehabt: auf fähigen Schutzengel gebaut 8 Auch ohne stärkeren Baumteil im Herzen wären’s Wirkstoffträger 9 Krimino-logisch: Haben wir keinen, sind auch keine Ermittlungen vorgesehen 10 Kurz: regelt das Urkundliche rund ums unionweit Erfundene 11 Jener Mr. Smith, der ohne money on his mind in die Charts kam 12 Mann, das ist doch nicht die richtige Mehrzahl der Kanten der 28 senkrecht 13 Ansturm, Note, Münze – zusammengenommen: weitschweifige Ideen unter Urlaubsplanern 15 Klassischer Klapperatismus zur Buchstabenfernlieferung 17 Aus einst heißer Erde: mischt oft mit im Mörtel, der Wasserdichtheit wegen 19 Karibikreisepionier mit ganz anderen Plänen 25 Man spreche es, om es zur Wirkung zu bringen 26 Setzen bunte Kontrastpunkte zu Bauch und Nacken beim Grillfest 28 Werden mählich zu Orten, einen mehr oder weniger guten Schnitt zu machen 30 Bringt den Strom in Linienform 32 Hat, was der Seeräuber hat: viel unterwegs auf Schattenwaldwegen, immer der langen Nase nach 34 Unter Sportsfreunden: Umgebinde zum Farbebekennen 36 Anziehungspunkte, ödländlich 39 Auf dem Törn zu hör’n: andererseits der größte Teil vom großen Skipperrevier 40 Gehört zum Autogramm vom Schmitz mit TV-Witz 41 Nicht zuletzt in wiss. Lit.: mag mehr als 1000 Fachw. sagen 42 Aus niederen Landstrichen: gegen den Durst auf höhere Prozente

Lösung von Nr. 2232 (Rätselfolge 2; ZEITmagazin 30/2014):

Waagerecht:

7 LUFTLINIE 11 KUMULUS(-wolke) 13 MIRABELLE von mirabilis = wunderbar (lat.) 16 TALKESSEL 19 FELSMALEREI 20 BAI 21 BEHEBEN 22 RECKE 23 Fontane, "HERR von Ribbeck" 24 SONG 25 SCHELF 26 SPES = Hoffnung (lat.), in Spes-sart 28 STU-BENHO-CKER mit Bohne 30 PLATEAUS 33 der HERZOG und herzog 36 REBEN 38 TALSPERRE 44 Weg-WEISER 45 KERATIN 46 LEHRE 47 STRAENDE 48 res + Eden = RESEDEN

Senkrecht:

1 SURFER 2 FILMEN 3 KIEL 4 Berliner Straßenmusikerin Harfen-JULE 5 LUEBECK 6 MUSIKER ("Vogelhochzeit") 7 LIEBESLIED 8 FAEHRE 9 LESBOS 10 ETE = Sommer (franz.) 11 KAR in Otto-kar 12 SEGELTOERN 14 BLESSE 15 LANGUSTEN 17 Cocktail-KIRSCHEN 18 Sachertortenbäcker Eduard SACHER 27 PARIS ("Ilias") 29 TUNKEN 31 TEST 32 AERA 34 ERLE in Zeisigkind-erle-ben 35 ZEHE 37 BERG in Urlau-berg-eschichte 39 ARD 40 LAEN 41 STR = Straße 42 PIER 43 REDE in Ve-rede-lung

