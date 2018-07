In der Hitze des Sommers dörrt die Nachrichtenlage meist ziemlich aus. Das bringt die Neuigkeitsindustrie jedes Jahr in gehörige Schwierigkeiten, und sie kann dem verständlichen Drang, alten Käse als sensationelles Novum zu verkaufen, meist nicht widerstehen. Aber inmitten dieser Ödnis schlummert dann mitunter doch ein einigermaßen interessanter Informationshappen. Beispielsweise wurde nun in Hessen, wie zu lesen ist, ein ganz besonderer Seniorenfreizeitpark eröffnet. Dort sollen sich die reiferen Semester auf originelle Art an ihre Jugendzeit erinnern. Es gibt ein Weihnachtscafé, in dem das ganze Jahr über leckeres Weihnachtsgebäck angeboten wird. Im Angedenken an bessere Zeiten kann einer DM-Statue gehuldigt werden. Politisch durchaus feinsinnig, wird eine tollkühne Zeitreise durch die Jahrzehnte gezeigt mit einer "kleinen Ausstellung mit Originaldokumenten zum Dritten Reich" gleich neben Carepaketen oder einem Elvis-Imitator. Dass er noch lebt, ist bekannt, aber dass er auch Deutscher gewesen sein soll, ist wirklich neu. Ein Wunder eigentlich, dass hierzulande noch keiner auf diese Idee kam. Ein riesiger Seniorenheuriger mit als Fiaker verkleideten Kellnern. Der alte Kaiser und seine Sisi dürfen nicht fehlen, und natürlich gibt es auch einen Streichelzoo mit Lipizzanern. Auf Kunstschnee zeigt Karl Schranz seinem Freund Putin, wie ein zünftiger Stemmpflug geht. Darüber hinaus müsste die jüngere Geschichte in diesem Themenpark gar nicht vorkommen. Durch ein riesiges Veltliner-Becken schwimmt man ins Schilling-Mausoleum. Dort tanzt man trunken den Donauwalzer, und Hans Moser rechnet vor, um wie viel dieser köstliche Tropfen teurer wurde, seitdem der Euro Zahlungsmittel ist. So viel Überschwang kann bei betagten Besuchern natürlich zu gefährlichen gesundheitlichen Problemen führen. Aber ehrlich, beim Donauwalzer nach einem Veltliner-Bad zu sterben, hm? Was gäbe es Schöneres, als das marode Pensionssystem auf diese Art zu entlasten?