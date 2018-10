"Wunder von Bern"-Halle - Ein Musicalgebäude zitiert Wehrmachtshelm und Cola-Dose

Neben dem König der Löwen-Zelt zu bauen erfordert Mut. Das Gebäude sieht bei Tag aus wie ein Eventrestaurant für Superschurken und bei Nacht wie ein Superschurkenrestaurant, das mit einer leuchtenden Heizdecke drapiert wurde. Aber Stage Entertainment hat es geschafft: 4300 Quadratmeter und 1850 Plätze für das neue, im November startende Musical Das Wunder von Bern. 65 Millionen Euro sollen in den Bau und die Inszenierung des Stücks bislang geflossen sein. In Anbetracht der 500 Millionen Euro, die Musicalbesucher pro Jahr der Stadt einbringen, eigentlich ein Schnäppchen. In den Worten von Olaf Scholz: "Der Neubau wird für Hamburg eine Bereicherung sein."

Das stimmt auch in bauästhetischer Hinsicht. In ihrem Buch Die Kunst der Bausünde schreibt Turit Fröbe: "Gut gemachte, originelle Bausünden können eine Chance für eine Stadt bedeuten: Sie bieten Orientierung, heben sich vom Meer der städtebaulichen Banalitäten ab und offenbaren bei genauerer Betrachtung sogar eine gewisse Schönheit."

Dieses Gebäude ist nicht banal, es ist in furioser Weise grotesk. Die Form erinnert an einen platt gedrückten Wehrmachtshelm, das ist konsequent: Das Wunder von Bern, die Geschichte der Fußball-WM von 1954, ist eine Erbauungsstory für Leute, die sich noch persönlich an Wehrmachtshelme erinnern können. Der Bau ist insofern Zielgruppenmarketing mit den Mitteln der Dachschindel (10.000 wurden der Kuppel aufgepappt). Orientierungsarchitektur für die Generation Grass.

Das Gebäude erinnert auch an eine in den Boden eingelassene Cola-Dose. Und signalisiert damit: Ich bin unter dem Aspekt der Recycelbarkeit gebaut. Irgendwann sammelt jemand ein paar Millionen Dosenpfand dafür ein und kann davon ausgehen, dass das Ganze angemessen entsorgt wird.