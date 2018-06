Wenn 67P/Tschurjumow-Gerassimenko Augen und Ohren hätte, wäre er ganz schön verdattert. Seit der Entstehung des Sonnensystems vor 4,6 Milliarden Jahren saust der Komet einsam durch die Weiten des Weltraums. Durch die unendliche, kalte Stille. Und jetzt, im August 2014, nähert sich plötzlich eine Raumsonde, umkreist ihn wie eine lästige Fliege und will sogar auf ihm landen. Sie trägt den Namen Rosetta, ist gespickt mit Instrumenten und hat viele Fragen. Was ihn so bewegt, an seiner Oberfläche und tief in seinem Inneren. Und ob es wirklich kleine Himmelskörper wie seinesgleichen waren, die zu Urzeiten Wasser, organisches Material und damit das Leben auf die Erde brachten.

Einige Instrumente an Bord der Sonde stammen aus Österreich, wo Forscher gespannt das Hightechrendezvous im All verfolgen. Heimische Wissenschaftler und Unternehmen haben sich ein Stück des europäischen Raumfahrtkuchens gesichert, der Jahr für Jahr millionenschwere Krumen abwirft. Die Zahl an Personen, die im Bereich Weltraumforschung tätig sind, ist gestiegen. Aber ist es wirklich so, wie Politiker insinuieren und manche Medien mit viel patriotischem Krawall verkünden, dass ohne österreichisches Know-how im Weltraum praktisch nichts mehr ginge?

Verkehrsministerin Doris Bures von der SPÖ nennt sich auch Weltraumministerin, seit Österreich im vergangenen Jahr zwei Satelliten ins All befördern ließ und zur Regelung der Rahmenbedingungen ein eigenes Gesetz verabschiedete. Auf Pressekonferenzen lobte sie die Pioniertat und hob die heimische Weltraumindustrie in den Himmel. Da störte es auch nicht, dass diese sogenannten Nanosatelliten zu klein sind, um damit Forschung von Weltformat zu betreiben. Was zählt, ist die Symbolik.

Natürlich ist der Weltraum ein dankbares Thema. Wer würde sich nicht für Raketen, Satelliten und interstellare Abenteuer begeistern, die leichter verständlich sind als etwa die Quantenphysik, in der Österreich tatsächlich den Ton angibt. Die Zustände kleiner Teilchen in der subatomaren Welt sprengen die Grenzen des Verstandes, der Weltraum hingegen beflügelt die Fantasie.

Kreativ waren auch die österreichischen Artilleristen, die bereits früh visionäre Pläne mehrstufiger Raketen entwarfen. Im 19. Jahrhundert gehörte die Habsburgermonarchie zu den führenden Raketenmächten. In den zwanziger Jahren fehlte dann das Geld zur Umsetzung großer Projekte. Nach 1938 wanderten die meisten Experten nach Deutschland ab, und nach 1955 verbot es der Staatsvertrag, mit selbstgetriebenen Geschossen zu experimentieren.

Es war ohnehin lohnender, die lange wissenschaftliche Tradition, in der Astronomie, Meteorologie oder Physik, in internationale Projekte einzubringen. Das brachte einen Rückfluss an Aufträgen für die Industrie, die sich bis heute zu einer beachtlichen Größe entwickelt hat. Insgesamt ist die Zahl der spezialisierten Zulieferer auf etwa hundert Unternehmen angewachsen. Einer Hochrechnung des Verkehrsministeriums zufolge setzen sie mehr als 125 Millionen Euro im Jahr um. Die Wiener Firma Frequentis zum Beispiel liefert Funktechnik, Magna Steyr die Treibstoffleitungen für die Ariane-Raketen. Die zwei größten Player auf dem Markt operieren zwar in Österreich, sind aber mittlerweile in ausländischer Hand: Die schweizerische RUAG Space baut Elektronikteile, GPS-Empfänger und Thermalisolationen für Satelliten, die deutsche Siemens CVC entwickelt hauptsächlich Softwarelösungen.

Was Wissenschaft im Weltraum betrifft, hat Österreich viel Erfahrung. Das Netzwerk an Personen, die aktiv tätig sind, blieb aber lange recht überschaubar. "Als ich ins All geflogen bin, waren das – überspitzt formuliert – eine Handvoll Leute", erinnert sich Franz Viehböck, der 1991 sieben Tage auf der russischen Raumstation Mir verbrachte. Nach wie vor ist er Österreichs einziger Raumfahrer, der schwerelos zum Star wurde. Zu Walzerklängen schwebte er in die Raumstation, die rot-weiß-rote Fahne in der Hand, das Fernsehen übertrug live. Als sich nach der Rückkehr die Luke der Landekapsel öffnete, schlug ihm ein Rudel Journalisten entgegen. "Na Bumm, habe ich mir gedacht, das gibt’s ja ned. Ich war auch frustriert, dass der Raumflug schon zu Ende war. Am liebsten wäre ich sofort zur nächsten Startrampe und gleich wieder raufgeflogen." Den Rummel um seine Person konnte er aber durchaus genießen. Sein Flug hätte ein Bewusstsein für das Thema Weltraum geschaffen, so wie jetzt die kleinen Satelliten. "Österreich hat da und dort einiges geleistet, da kann man durchaus stolz darauf sein."