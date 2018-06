Das waren noch friedliche Zeiten, als die neuen Kampfatheisten auf die Gottgläubigen einprügelten – mit Argumenten. Damals, vor nicht einmal zehn Jahren, attackierten Richard Dawkins, Christopher Hitchens und Sam Harris den "Gotteswahn" und versuchten, die Existenz eines Schöpfergottes zu widerlegen. Manche Christen und auch ein paar Muslime im Westen fühlten sich von den angelsächsischen Gottesleugnern bedroht. Mittlerweile ist klar: Es geht nicht darum, Gott zu leugnen oder zu beweisen – es reicht völlig, wenn man ihn hat. Im Irak entfacht der "Islamische Staat" (IS) im Namen Allahs und des einzig wahren Islams einen Flächenbrand, der sich täglich ausweitet. Dawkins würde sich wundern, welche realen Verheerungen der Gotteswahn auch heute anrichten kann.

Innerhalb weniger Wochen haben die Marodeure von IS Zehntausende Christen vertrieben. Dass dabei geraubt, vergewaltigt und gemordet wurde, liegt in der Logik eines religiösen Fundamentalismus, der sich die Befreiung der Welt von den "Ungläubigen" auf die Fahnen geschrieben hat. "Ungläubig" ist jeder, der nicht exakt das glaubt, was IS glaubt.

So geht es nun auch der religiösen Minderheit der Jesiden ans Leben. Am vergangenen Wochenende wurden Tausende im nordirakischen Gebiet zwischen Mossul und der syrischen Grenze zur Flucht gezwungen. Die Islamisten, die ihr "Kalifat" ausweiten wollen, haben mehrere kurdische Städte erobert und nebenbei die Ölfelder in Ain Salah und den Staudamm von Mossul unter ihre Kontrolle gebracht. Mindestens 200.000 Flüchtlinge irren nach Auskunft der Vereinten Nationen umher.

Was den sunnitischen Fanatikern an Truppenstärke fehlt, machen sie durch religiösen Furor wett: Als "Teufelsanbeter" werden die Jesiden attackiert, obwohl deren monotheistische Offenbarungsreligion nur einen allgütigen Gott, nicht aber dessen Widerpart, den Satan, kennt. Die Jesiden glauben, Gott lasse das Böse nicht zu. IS propagiert, ihr Gott fordere die Ermordung aller, die sich einem "Islamischen Staat" und seinen Regeln verweigerten. Zu diesen Regeln gehört auch die Zwangsbeschneidung aller gebärfähigen Frauen. Vielleicht ist es der schiere Irrsinn, die vormoderne Brutalität der Gotteskrieger, die dazu führt, dass der Westen bislang wie in Schockstarre verharrt, als könnte er nicht glauben, was im Irak vorgeht.

Warum sonst fordert bislang niemand eine UN-Schutzzone im Nordirak – außer den betroffenen Christen, den Jesiden und den befreundeten kurdischen Muslimen? Der Westen mit seiner freiheitlichen, individualistischen Idee vom Staat scheint außerstande, die Staatsidee von IS zu begreifen und zu fürchten: Für IS ist der Staat die Verkörperung des Göttlichen, die Manifestation der Gottesherrschaft auf Erden. Dieser Gott aber erhebt Anspruch nicht nur auf den Irak, nicht nur auf Syrien, sondern auf die Welt. Das ist keine Weltverschwörung, sondern fundamentalistische Theologie. Dass sie uns irrational erscheint, sollte uns nicht hindern, sie ernst zu nehmen und die "Ungläubigen" im Irak zu schützen.

Westliche Politiker tun sich schwer, das religiöse Element in den akuten Weltkonflikten zu benennen, das Indiskutable, das Unverhandelbare, das Irreale. So unterschätzen sie, wie die Verblüffung über den Erfolg von IS zeigt, eine reale Gefahr.