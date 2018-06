Dieser Mann ist ein Lügner. Ein Scharlatan. Ein Einseifer und Augenwischer. Kurz: ein Künstler. Gerade deshalb darf man ihm nicht über den Weg trauen, buchstäblich nicht. Seine berüchtigten Stadtführungen durch Hamburger Quartiere sind Durchkreuzungen der realen Infrastruktur mit Fiktion und Klamauk.

Am 21. August wird Sven Amtsberg eine Schar Hamburg-Erkunder durch die Hipster-Ecken der Stadt führen. "Die Wahrheit übers Karo-Viertel" heißt die Exkursion, die Einführung liest sich so: "Das Karo-Viertel hieß lange Tarot-Viertel, da hier hauptsächlich Hexen und Wahrsagerinnen ansässig waren, die den Menschen mittels Tarotkarten die Zukunft vorhersagten. Meist bei einem kleinen Bierchen und einem Schnäpschen."

Bei diesen Touren bleibt kein Stein auf dem andern: Amtsberg illustriert das Stadtbild mit seinen hanebüchenen Storys, die natürlich viel amüsanter sind als die tatsächliche Historie. Wilhelmsburg zum Beispiel verdanke seinen Namen Wilhelm I., dem ersten und einzigen Monarchen Hamburgs. Eigentlich "hieß er Markus Gronbuzinski und war gelernter Schreiner. Durch den Gewinn eines Preisausschreibens war er König geworden."

"Die Wahrheit über Wilhelmsburg" wird Stadtgängern Mitte September zuteil. Es empfiehlt sich, rechtzeitig am Treffpunkt Stübenplatz zu sein, denn der Kreis von Amtsbergs Followern wächst rapide. Gerade wer Hamburg schon ein wenig kennt, hat enormen Spaß bei der Umwidmung von Plätzen, Straßen und Gebäuden. "Lange stand das Karo-Viertel leer, der Senat dachte über eine Neunutzung nach. Anfangs schienen Friseure ideal. Doch das Figaro-Viertel, wo man sich nachts betrunken in Kneipen die Haare schneiden lassen konnte, fand nur wenig Anklang."

Rahlstedt Führungen "Die Wahrheit über das Karo-Viertel", 21. August, Treffpunkt Fernsehturm, 20 Uhr, 5 Euro "Die Wahrheit über Wilhelmsburg", 11. September, Treffpunkt Stübenplatz, 20 Uhr, 5 Euro

Dass er den fiktiven Tourismus im Alleingang aus der Taufe gehoben hat, ist sein größtes Verdienst. Und womöglich konnte dies nur in Hamburg geschehen, dieser auf Akkuratesse abonnierten Stadt. Wenn deine Umwelt derart aufgeräumt ist, dann fordere sie heraus mit deinem Erfindergeist, dichte ihr eine neue Geschichte an, und mach sie so wieder aufregend und überraschend.

Amtsberg wäre vielleicht enttäuscht, dass man ihm die Stadt-Comedy so hoch anrechnet und seine literarische Arbeit an zweite Stelle setzt. Denn er ist ja auch Kleinverleger und Schriftsteller. Aber bislang lasen sich seine Texte, unter anderem gesammelt in Die Wahrheit über Deutschland, eher wie die vorbereitenden Scripts geplanter Touren denn als Prosa von eigenem Rang. Nun hat Amtsberg den Erzählungenband Paranormale Phänomene vorgelegt. Untertitel: Fast wahre Geschichten.

Sven Amtsberg ist Schriftsteller und Tour-Guide in Hamburg.

Wie gewohnt borgt sich der Autor die Kulisse aus der Realität. Norddeutschland ist das Einzugsgebiet seiner Figuren, Hamburg die Bühne für ihre Auftritte zwischen Lebensangst, Fatalismus und Paranoia. Es gibt die erwartbar groteske Stadtteilfolklore, mit Rahlstedt als Ort der Selbstverkennung. Man gibt sich amerikanisch und sprüht Graffiti. " Big Boys Rahlstedt Crew was here , This is a tag oder einfach nur Penis steht an den Einfamilienhäusern in unserer Straße."

Neben dem bewährten, regionalistisch unterfütterten Fleisch ist mein Gemüse- Humor gibt es jedoch neue Töne: beklemmende Szenarien mit Müttern, die Fische gebären, Paaren, die sich bis zum Wahnsinn fürchten vor dem Einbruch der Nacht, und Nazis, die im Keller hausen, weil die Geschichte sie vergessen hat. Die Frau eines Schlachters wird zur Gottheit für kleine, gesichtslose Tiere, die erstaunlich gut Englisch sprechen. Eine Gruppe Pinneberger entführt Clochards in der Annahme, es seien Aliens. Amtsberg gelingt die Inszenierung des Normalen im Ausnahmezustand – in den besten Geschichten erinnert das an Heinz Strunk mit einem gehörigen Schuss Kafka.

Selbst das betuliche Rahlstedt wird heimgesucht: Ein Astronaut landet im Vorgarten des Erzählers. Und was die Hamburger dann mit ihm machen, das ist schon wirklich gespenstisch.