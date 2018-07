Am Rand der Hölle, weit hinten und tief unten, ist die Teufelsschule. Die Lehrerin ist des Teufels Großmutter. Sie sitzt auf einem Stuhl, der mit glühenden Kohlen gepolstert ist. Mit jedem Wort, das sie sagt, stößt sie ein Räuchlein aus, das nach Schwefel stinkt. Wenn ein Teufel nicht gehorcht, pikst sie ihn mit einem scharfen Dreizack in den Hintern und lacht hässlich dazu.

In der ersten Klasse lernen die kleinen Teufel, böse Gedanken zu verbreiten. "Merkt euch", sagte die Lehrerin, als sie eine neue Klasse bekam, "der Mensch ist böse, er weiß es nur nicht. Wir müssen es ihm von klein auf beibringen."

Sie stellte eine kleine Schaufensterpuppe auf, einen Jungen mit einem hübschen Kleid, und sagte: "Hier seht ihr einen Buben, der einem andern Buben zuschaut, wie er mit einem Ball spielt. Was flüstert ihr ihm ein?" Nun sprang ein Teufelchen nach dem andern der Schaufensterpuppe auf die Schulter und blies ihr etwas ins Ohr, und die Vorschläge gingen von "Kick ihm den Ball fort!" bis "Nimm ihm den Ball weg!". Ein besonders schlaues Teufelchen schnippte mit den Fingern und zauberte ein Taschenmesser herbei; das ließ es vor dem Buben zu Boden fallen und flüsterte ihm zu, er solle dem andern den Ball aufschneiden.

Das können sie nämlich, die Teufel, sie können jeden beliebigen Gegenstand erscheinen lassen – aber auch das will gelernt sein, wichtig ist zum Beispiel, dass man mit den Fingern der linken Hand schnippt und nicht mit der rechten. "Bravo", sagte des Teufels Großmutter, "bravo – gar nicht schlecht, das mit dem Messerchen!"

Nun war aber in der neuen Klasse ein Teufel, der verstand überhaupt nicht, worum es bei dieser Aufgabe ging. Als die Reihe an ihm war, hüpfte er der Puppe auf die Schulter und flüsterte ihr ins Ohr: "Frag den andern, ob er mit dir spielen will." – "Und dann?", fragte des Teufels Großmutter, und ein Schwefelräuchlein stieg aus ihrem Mund. "Dann haben sie Spaß zusammen", sagte der kleine Teufel und war sehr stolz auf seine Idee. Aber sofort kriegte er eins mit dem Dreizack in den Hintern. "Streit sollen sie haben, nicht Spaß!", krächzte die Lehrerin, "verstanden?" Der Teufel nickte, ohne dass er es begriff.

"Gleich machst du mir noch eine Aufgabe", fuhr des Teufels Großmutter fort. "Der kleine Junge hier musste in der Schule ein Pferd zeichnen, aber der Junge neben ihm zeichnete ein viel schöneres. Was flüsterst du ihm ein?" Der kleine Teufel hüpfte dem Jungen auf die Schulter und sagte: "Frag ihn, ob er dir beim Zeichnen hilft!"

Sofort spürte er wieder den Dreizack im Hintern, und die andern Teufel lachten ihn aus und drängelten sich vor. "Nimm ihm die Zeichnung weg, und sag, es sei deine!", schlug einer vor, "Mach ihm einen schwarzen Strich über sein Pferd!" ein anderer und "Zerreiß ihm doch die Zeichnung!" ein dritter.

Nun stellte die Lehrerin die Schaufensterpuppe an den Rand eines Schwimmbeckens und setzte eine andere Puppe neben ihn. "Der zweite Junge kann nicht schwimmen", sagte sie mit giftigem Lächeln, "was flüstert ihr dem ersten ein?" Die anderen Teufel hüpften ungeduldig auf und ab, schlugen mit ihren Schwänzen auf den Boden und kratzten mit ihren Hufen, und als unser Teufel dem Jungen zuflüsterte, warum er den andern nicht frage, ob er ihm das Schwimmen beibringen solle, brachen alle in ein hämisches Gekicher aus. "Reinschubsen soll er ihn!", kreischte ein besonders vorwitziger, während des Teufels Großmutter seufzend sagte: "Du bist wirklich ein dummer Teufel."

Als die Schule aus war, ging der kleine Teufel möglichst weit von der Hölle weg und setzte sich traurig auf einen alten Autopneu. Obwohl Teufel streng genommen gar nicht weinen können, weil sie kein Mitleid haben, nicht einmal mit sich selbst, glänzten zwei Tränen in seinen Augen.

"Warum weinst du?", fragte eine Stimme neben ihm. Sie gehörte einem Mädchen in einem weißen Mäntelchen. "Weil aus mir nichts wird. Ich bin ein dummer Teufel." Und er erzählte dem Mädchen, dass er in der Teufelsschule einfach nichts begriff und alles falsch machte. Das Mädchen versuchte ihn zu trösten. "Du bist nicht dumm", sagte es, "du bist nur in der falschen Schule." Der dumme Teufel verstand schon wieder nicht.

"Komm in meine Schule", sagte es, "dort können sie solche wie dich brauchen." Und es erzählte ihm, dass man in seiner Schule, die vom Erzengel Gabriel geleitet werde, lerne, dass der Mensch gut sei, bloß wisse er es nicht, und ihre Aufgabe sei es, den Menschen gute Gedanken einzuflüstern. Später könne man es bis zum Schutzengel bringen.

"Du musst dich allerdings ein bisschen anders anziehen", sagte das Mädchen. Es zog sein Mäntelchen aus und streifte es ihm über, und daran waren auch zwei Flügel, mit denen der dumme Teufel sofort fliegen konnte.

"Siehst du die große Wolke über dem Berg, hinter dem gerade die Sonne untergeht? Dort musst du hin. Sag, du heißest Celestina." – "Und du?", fragte der dumme Teufel, "kommst du nicht mit?" Erst jetzt sah er, dass das Mädchen einen schwarzen Pelz hatte und dass ihm zwei kleine Hörnchen aus der Stirn gewachsen waren.

"Nein", sagte das Mädchen, "ich wollte schon immer lieber zu den Teufeln. Wo ist denn die Schule?" – "Immer der Hitze nach", sagte der Teufel und zeigte nach unten, "aber sag der Lehrerin nicht, wo du herkommst!"

Und als er zu der großen Wolke hinaufflog, sah er noch, wie sich das Mädchen auf den Autopneu setzte und mit einem heiseren Jauchzer zur Hölle fuhr.