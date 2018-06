DIE ZEIT: Herr Wichmann, Sie sind richtig erwachsen geworden!

Henryk Wichmann: Wie kommen Sie denn jetzt darauf?

ZEIT: Sie sind 37 Jahre alt, sitzen seit fünf Jahren im Brandenburger Landtag, Sie sind verheiratet und haben vier Kinder. Als die Menschen Sie kennenlernten, waren Sie 25 und eine Art Berufsjugendlicher!

Wichmann: Oh, das ist wahr. Vor zwölf Jahren, als der erste Film über mich gedreht wurde, waren meine heutige Frau und ich gerade erst zusammengekommen. Inzwischen leben wir in einem Häuschen in Lychen in der Uckermark, in meiner Heimat. Meine Töchter sind inzwischen elf, sieben, fünf und anderthalb Jahre alt.

ZEIT: Vier Mädchen!

Wichmann: Ja, ganz wunderbar sind die. Obwohl ein Stammhalter noch schön wäre.

ZEIT: Ein Stammhalter?

Wichmann: Meine Vorfahren sind seit 300 Jahren hier in der Region, immer hießen sie Wichmann. Mein Sohn wäre der Einzige, der den Namen weitertragen könnte.

ZEIT: Ehepaare können doch heute auch den Namen der Frau annehmen, Herr Wichmann.

Wichmann: Stimmt. Dank der Emanzipation geht das inzwischen. Aber wer macht das denn?

ZEIT: Der Film, der Ihren Namen ohnehin berühmt gemacht hat, heißt Herr Wichmann von der CDU. Eine Doku von Andreas Dresen über Ihren allerersten Wahlkampf 2002. Die zeigt, wie Sie beherzt um jede Stimme ringen – am Ende das Ergebnis der CDU in Ihrem Wahlkreis aber nur von 21 auf 22 Prozent steigern können. Ein Beweis, wie hoffnungslos die Lage der CDU im roten Brandenburg sein kann, oder?

Wichmann: Sein kann – Sie sagen es! Denn inzwischen hat sich das ja total verändert. 2009, als ich dann zur Landtagswahl antrat, habe ich schon 27,5 Prozent erreicht. Das war das fünftbeste Ergebnis der Landes-CDU in dem Jahr. Ich bekam mehr Erststimmen als unsere Spitzenkandidatin Johanna Wanka.

ZEIT: Es reichte aber nicht zum Direktmandat.

Wichmann: Es fehlten nur noch ein paar Hundert Stimmen!

ZEIT: Sie sind dann über die Liste eingezogen.

Wichmann: So ist es. Das war ein großes Glück. Nun liegt eine Legislatur hinter mir, die überaus erfolgreich verlief. Bei den Kommunalwahlen holte ich das mit Abstand beste Ergebnis in der Gegend. Dieses Jahr will ich meinen Wahlkreis direkt gewinnen. Ich bin ja schon hellblau.

ZEIT: Sie sind was?

Wichmann: Im Internet, bei Election.de, ist mein Wahlkreis hellblau gefärbt. Prognosen besagen also: Hier könnte die CDU gewinnen.

ZEIT: Wie schaffen Sie das?

Wichmann: Einer der Gründe ist, dass sich in Brandenburg etwas Prinzipielles verändert. Vor allem die Jüngeren wollen nach 25 Jahren keine SPD-Regierung mehr, sie wollen lieber die CDU. 35 Prozent der Jungwähler wollen ihr Kreuz bei der CDU machen. Damit wenden sie sich vielleicht auch gegen ihre Eltern, die schon ewig SPD und Linke an der Macht halten.

ZEIT: In Brandenburg soll die CDU die neue Revolutionspartei sein?

Wichmann: In gewisser Weise ist das so. Nach einem Vierteljahrhundert wirkt die SPD alt und matt, wir wirken frisch. Das verdanken wir Angela Merkel. Und dem Umstand, dass wir keine Alte-Männer-Truppe mehr sind. Wir haben die jüngste Fraktion im Landtag. Das zieht.

ZEIT: Ist es denn gut, dass man in Brandenburg jetzt schon mit 16 Jahren wählen darf?

Wichmann: Absolut. Unsere Bevölkerung ist im Durchschnitt sehr viel älter als in anderen Bundesländern. Die Älteren dominieren die Politik. Sie haben die Mandate, sie gehen auch fleißiger wählen als die Jungen, deswegen wird Politik oft mehr für die Älteren gemacht. Ist auch gar nicht so leicht, die Jüngeren anzusprechen.