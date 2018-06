DIE ZEIT: Besteht die Hochbegabten-Organisation Mensa aus lauter Nerds – ein IQ von über 130 Punkten, aber null soziale Fähigkeiten?

John McGill: Nun, bei unseren Veranstaltungen habe ich nie das Gefühl, dass dem so ist. Unsere Mitglieder tun sich dort nicht besonders schwer, mit anderen ins Gespräch zu kommen.

ZEIT: Also ist es nur ein Klischee, dass Hochbegabte Kontaktschwierigkeiten haben?

McGill: Klar, manche sind nicht so gut darin, auf andere zuzugehen. Viele Hochbegabte werden in ihrer Jugend stigmatisiert, zum Beispiel von ihren Klassenkameraden ignoriert oder gemobbt. Das prägt natürlich. Sie haben deshalb gelernt, ihr Anderssein und auch ihre Fähigkeiten zu verstecken, um besser zu den anderen zu passen. Oder sie ziehen sich komplett zurück. Das macht die Partnersuche kompliziert.

John McGill John McGill ist Marketingleiter bei Mensa in den USA.

ZEIT: Brauchen sie deswegen gleich eine eigene Partnerbörse, wie Sie das bei Mensa USA jetzt anbieten?

McGill: Wir haben unsere Mitglieder gefragt, und ihr Interesse an einer Partnerbörse war sehr hoch. Ich denke nicht, dass sie die Dating-Seite wirklich brauchen. Aber es ist eine gute Chance für sie, Leute mit ähnlichen Interessen kennenzulernen.

ZEIT: Geht es nicht eher um einen ähnlichen Intelligenzquotienten?

McGill: Auch das ist eine Gemeinsamkeit. Wenn man nach einem Partner sucht, ist es gut, zu wissen, worin man sich ähnlich ist.

ZEIT: Spricht man auf einer Party nicht eher denjenigen an, den man am attraktivsten findet?

McGill: Wer zu wem passt, hängt davon ab, was einem in einer Beziehung wichtig ist und was man an einer Person attraktiv findet. Das kann natürlich auch das Aussehen sein. Viele Studien zeigen aber, dass Intelligenz bei der Partnersuche eine große Rolle spielt.

ZEIT: Wer kann die Dating-Seite MensaMatch, die Sie zusammen mit dem Portal Match.com aufgebaut haben, nutzen?

McGill: All unsere 50.000 Mitglieder in den USA. Zusätzlich kann jeder, der bei Match.com angemeldet ist, auf seinem Profil angeben, dass er sich für Mensa-Mitglieder interessiert. So können unsere Mitglieder auch mit anderen Match.com-Mitgliedern in Kontakt kommen.

ZEIT: Wie viele Menschen haben sich schon über MensaMatch kennengelernt?

McGill: Es ist noch viel zu früh, um das sagen zu können. Ich weiß aber, dass bereits Tausende Mitglieder von Match.com auf ihren Profilen angegeben haben, dass sie sich für uns interessieren. Von unseren Mitgliedern haben sich bisher 800 auf der Dating-Seite registriert.

ZEIT: Hoffen Sie auch, durch die Seite neue Mitglieder zu werben? In den USA gibt es etwa sechs Millionen Menschen, die einen Mensa-adäquaten IQ haben.

McGill: Nein. Ich war sogar überrascht, wie viel Aufmerksamkeit wir durch diese Sache bekommen haben. Internationale Journalisten und Entertainer haben sich darüber lustig gemacht. Trotzdem wissen wir noch nicht, ob sich wegen der Dating-Seite neue Mitglieder bei uns melden werden.

ZEIT: Bei Mensa Deutschland haben sich einige Hochbegabten-Pärchen bei gemeinsamen Vereinsaktivitäten kennengelernt. Ist das in den USA nicht möglich?

McGill: Doch. Wir bieten viele Veranstaltungen an, das geht von Vorträgen, etwa über den Weltraum, bis hin zu Schnorchelkursen, auf denen man natürlich auch potenzielle Partner kennenlernen kann. Heute lernen sich aber immer mehr Menschen online kennen. Das können unsere Mitglieder jetzt eben auch.