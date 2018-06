Seit dem 1. Juli 2014 ärgert uns ein neues Gesetz. Ein US-Gesetz namens Fatca. Das Akronym steht für Foreign Account Tax Compliance Act und betrifft grundsätzlich US-Bürger, die im Ausland Einkommen erzielen oder deren Vermögen im Ausland angelegt ist. Beides muss neu automatisch erfasst und aktiv dem US-Fiskus gemeldet werden.

Das brauchte uns im Grunde nicht weiter zu interessieren – wäre da nicht die übliche Erwartung der USA, dass das Gesetz extraterritoriale Geltung hat. Ausländische Banken und Finanzdienstleister sollen sich demnach als Gehilfen der amerikanischen Steuerbehörden betätigen. Wer dies nicht tut, muss mit schwerwiegenden Konsequenzen rechnen.

Im Juni haben zudem viele Schweizer Korrespondenz von ihrer Bank bekommen. Darin wird mitgeteilt, dass man abkläre, ob das Gesetz auch für unsereins gelte. Denn Fatca betrifft nicht nur US-Bürger und dauerhaft niedergelassene Ausländer mit einer Green Card, sondern auch Ausländer, die wirtschaftliche Beziehungen mit den USA pflegen. Denn auch diese werden in typisch überheblicher US-Manier als "US-Person" betrachtet.

Tito Tettamanti ist Financier. Er lebt im Tessin.

Bevor man neue Gesetze erlässt, macht man normalerweise eine Kosten-Nutzen-Analyse. Im Fall von Fatca würde diese zu einem katastrophalen Resultat führen. Der amerikanische Kongress schätzt, dass das Gesetz die öffentliche Verwaltung jedes Jahr 800 Millionen Dollar kosten wird. Bis jetzt sollen sich fast 80 000 ausländische Banken und Finanzdienstleistungsfirmen den neuen Regeln angeschlossen haben. Jede einzelne muss überprüft werden. Dazu kommen Milliarden an unproduktiven Kosten und Umtrieben bei ebenjenen Banken, Finanzdienstleistern und Investoren. Ein negatives Resultat – sprich höhere Kosten als Einnahmen – ist leicht vorauszusehen.

Die negativen Folgen von Fatca gehen aber noch weiter. Die rund sieben Millionen US-Bürger, die im Ausland wohnen, haben Schwierigkeiten, bei ausländischen Banken Konti zu eröffnen, weil die Banken die Risiken und den administrativen Aufwand scheuen. Auch die Anstellung von US-Bürgern kann zu Komplikationen führen – auch das nicht wirklich ein Beitrag im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit in den USA. Kein Wunder, hört man, dass die Zahl der US-Bürger, die auf ihre Nationalität verzichten, exponentiell ansteigt.

Man darf sich fragen, wozu die Vereinigten Staaten Gesetze erlassen, die mehr kosten, als sie einbringen, die Verwirrung stiften, Finanzdienstleister und Investoren belästigen und außerdem ihre eigenen Bürger im Ausland diskriminieren.

Vielleicht liegt die Antwort in der Paranoia einer hegemonialen Großmacht, die im Untergang begriffen ist.

Paul Kennedy unterrichtete uns in seinem Aufstieg und Fall der großen Mächte über die paranoide Haltung einer Macht, die nicht mehr die Mittel für ihre Ambitionen hat. Symptomatisch für einen solchen Zustand ist für ihn, dass man hysterisch die Kontrollen erhöht, den eigenen Bürgern nicht mehr traut, dass man in jedem Ausländer einen Feind sieht, sich überschuldet und immer mehr Geld braucht. All das kennt man aus dem antiken Rom. Die eigenen Bürger werden erdrückt, und man versucht, immer größere Abgaben aus den Provinzen zu erhalten. Heute holt man dieses Geld mit Gesetzen wie Fatca im Ausland und nutzt raffiniert den Status des Dollars als globale Reservewährung zu seinen Gunsten aus.

Seit den tragischen Anschlägen auf das World Trade Center am 11. September 2001 herrscht in Amerika Verunsicherung. Der darauf erlassene Patriot Act öffnete der US-Bürokratie Tür und Tor zu großer Macht und deren Missbrauch. Die Dekadenz kann Jahrzehnte, manchmal auch Jahrhunderte dauern. Das sind wahrlich keine erfreulichen Zeiten. Auch für uns Schweizer nicht, weil auch wir zur Kasse gebeten werden.