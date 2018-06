1934 fand in mehreren Städten Deutschlands der WM-Kampf Alexander Aljechin gegen Efim Bogoljubow statt. Durchaus nicht einhellig begrüßt, schließlich mochte dem Reichsminister Joseph Goebbels Schach, dieses jüdisch-intellektuelle Spiel, gar nicht gefallen – dumm nur, dass Gemahlin Magda sich sehr gerne damit vergnügte. Und immerhin waren die Kontrahenten zwar slawischer Abstammung, aber dem Nationalsozialismus zugetan, Aljechin sollte sich später sogar in einer seiner opportunistischen Volten gegen das jüdische Schach wenden.

Im selben Jahr 1934 wiederum starb Siegbert Tarrasch, der "Praezeptor Germaniae", der um 1900 neben Weltmeister Emanuel Lasker der stärkste Spieler der Welt war. Beides Juden, die nun verleugnet werden mussten. Äußerst bitter für den deutschnationalen Tarrasch, der 1914 noch verkündet hatte: "Wenn Deutschland erst einmal das Schwert zieht, kommt es nicht in die Scheide zurück, bevor es Blut gesehen hat. Das gebietet die Ehre der Deutschen!" Im Katalog Machtspiele und Ambivalenzen der Schach- und Kulturstiftung G.H.S. werden die so widersprüchlichen dreißiger Jahre in Schachdeutschland noch einmal lebendig, im Buch über diese WM in der Edition Olms findet sich dieses herrliche Widmungsproblem von Sebastian Mühltaller. Wie setzt Weiß in 5 Zügen matt? Es gilt, einen Großteil der weißen Streitmacht zu opfern, um mit dem letzten Aufgebot matt zu setzen.



Lösung aus Nr. 33:

Welcher schwarze Opferzug führte zu köstlichen, sich nahezu spiegelnden Mattbildern? Nach dem Springeropfer 1...Sf2+! gab Weiß bereits auf: Bei 2.Tc2xf2 hätte 2...Th3+ 3.Th2 Txh2 und bei 2.Tf1xf2 Td1+ 3.Le1 Txe1+ 4.Tf1 Txf1 Matt ergeben. Welch Triumph der schwarzen, welch Ohnmacht der weißen Türme!