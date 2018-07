Ein bisschen umgangssprachlich mutet es schon an, was gut 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Topwort der jüngsten Runde kürten. Aber so sind nun mal die Regeln: Erlaubt ist, was im Rechtschreib-Duden steht. Auf jeden Fall gibt es an der Zulässigkeit von OBENRUM nichts zu deuteln. Der Begriff konnte auf I9-I15 platziert werden und brachte 71 Punkte.

Ein sogenannter "Aldi-Bingo" also: Alle Buchstabensteine ausgespielt, jedoch ohne Belegung eines Wortprämienfeldes. Auch Irmgard Clobes aus Felsberg in Hessen schlug uns diese Lösung vor. Als Wochengewinnerin erhält sie eine Einladung zum ZEIT- Scrabble-Turnier.

Mit dem heutigen Zug bleiben Ihnen noch vier Gelegenheiten, sich mit dem Einsenden des wertreichsten Wortes für die Verlosung der Kreuzfahrt zu qualifizieren. Eventuell hilft Ihnen ja das Ö dabei, das nun das Bänkchen ziert.

Wie viele Punkte können Sie in dieser Situation erzielen?

Teilen Sie uns Ihren Vorschlag bitte bis Montag, 18. August, 12 Uhr mit.

Die sechste Folge ist beendet. Mit dem wertreichsten Wort spielen wir am Donnerstag weiter.

Das sind unsere Preise:

Eine Kreuzfahrt für 2 Personen

mit MSC Kreuzfahrten auf der "MSC Armonia". Von Las Palmas de Gran Canaria über Casablanca, Agadir, Lanzarote und Teneriffa nach Las Palmas. Balkonkabine "Fantastica", inklusive Fluganreise ab Düsseldorf, Termin: 24. bis 31. Januar 2015. Gewinnen kann, wer mindestens einmal die optimale Scrabble-Lösung findet

30-mal Der Rechtschreib-Duden

26., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage auf der Grundlage der aktuellen amtlichen Rechtschreibregeln. Der Wortschatz der deutschen Gegenwartssprache. Gewinnen kann jede gültige Einsendung

Neunmal: ZEIT-Scrabble-Turnier

Jede Woche verlosen wir unter jenen Mitspielerinnen und Mitspielern, die den besten Spielzug gefunden haben, eine Einladung zum 15. ZEIT-Scrabble-Turnier, das vom 16. bis 23. November 2014 im Maritim-Hotel Königswinter stattfindet. Für jeweils 1 Person: An- und Abreise per Bahn, Unterkunft mit Halbpension, Turnierteilnahme sowie ein Exemplar des aktuellen Rechtschreib-Dudens

Als Trostpreise verlosen wir am Ende der neun Wochen unter allen Mitspielern, die mindestens einmal eine gültige Lösung eingesandt haben, 25 Scrabble-Spiele aus dem Hause Mattel.

