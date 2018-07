Die Zahlen sehen richtig gut aus. Auf den ersten Blick. VW, Audi, BMW, Daimler und Porsche meldeten Ende Juli unisono neue Rekordabsätze für die ersten sieben Monate des Jahres. Zuwächse zwischen 3,8 Prozent (Marke VW) und 12,6 Prozent (Mercedes-Benz) können sich angesichts politischer Krisenzeiten wahrlich sehen lassen. Und nach wie vor rechnen sich die Strategen in Wolfsburg, Ingolstadt, München und Stuttgart die Welt schön: Am Ende des Jahres wollen sie so viele Autos verkauft haben wie noch nie in einem Jahr zuvor. Denn vor allem in Asien und Nordamerika können die Kunden anscheinend gar nicht genug Autos mit deutschen Markenzeichen bekommen.

Doch wie passen die jüngsten Meldungen aus China dazu? Dort lassen Kartellbehörden Händler und Büros von ausländischen Nobelmarken wie Mercedes, BMW und Audi durchsuchen. Erste Bußgelder sind bereits verhängt worden: Überhöhte Preise von Ersatzteilen oder unzulässige Preisabsprachen, das sind die angeblichen Vergehen. Sollte obendrein die russische Regierung tatsächlich den Import ausländischer Fabrikate per Dekret abwürgen, dann sähe plötzlich die Welt für die hiesigen Autobauer gar nicht mehr so rosig aus.

Tatsächlich wachsen die Risiken des Autogeschäfts. Noch hat Russland zwar keinen Importstopp für westliche Autos verhängt, aber seit Monaten laufen die Geschäfte dort miserabel. Von Januar bis Juli ging der Neuwagenverkauf um fast zehn Prozent zurück. Allein im Juli brach der Absatz um 23 Prozent ein. Die deutschen Hersteller haben dort in ähnlicher Größenordnung verloren.

585.800 Fahrzeuge deutscher Automobilkonzerne wurden laut Verband der Automobilindustrie (VDA) im vergangenen Jahr in Russland verkauft. Gut 130.000 davon kamen direkt aus Fabriken in Deutschland, deutlich mehr Autos wurden in Russland selbst montiert, vor allem im Volkswagenwerk Kaluga (VW, Škoda). Der Rest kam aus Produktionsstätten der deutschen Konzerne etwa in Tschechien (Škoda), der Slowakei (VW, Audi) und den USA, wo Daimler und BMW die meisten ihrer auch in Moskau oder St. Petersburg begehrten SUV produzieren.

Zwischen zwei und drei Prozent ihrer Autos haben BMW und Daimler im vergangenen Jahr in Russland verkauft. Beim Volkswagen-Konzern (VW, Audi, Škoda, Seat, Porsche) waren es etwas mehr als drei Prozent. Das mag angesichts der rund 14 Millionen Fahrzeuge, die weltweit von deutschen Autokonzernen verkauft werden (davon rund 9,5 Millionen aus dem VW-Konzern), eine überschaubare Zahl sein. Russland liege nur an neunter Stelle der Absatzmärkte, heißt es beim VDA. Dennoch tun die Rückgänge weh. Denn russische Käufer wählten sich gerne besonders gut ausgestattete Fahrzeuge aus dem Angebot der deutschen Prestigemarken.

Noch vor Kurzem galt das Putin-Reich, einer der vier sogenannten Bric-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China), noch als Markt mit großem Wachstumspotenzial. Mittlerweile schwächelt nicht nur die russische Autokonjunktur, auch Brasilien und Indien nehmen mit rückläufigen Zulassungszahlen weit weniger Autos ab, als es die Konzernplanungen vorgesehen hatten.

Das aber hat eine nicht ungefährliche Konsequenz: Es steigert die Bedeutung des chinesischen Marktes für die deutschen Autobauer. Denn die Chinesen sind es vor allem, die neben dem zweiten großen Wachstumsmarkt USA für die neuen Absatzrekorde gesorgt haben.

In den ersten sieben Monaten dieses Jahres wurde fast jedes zweite Auto mit dem VW-Emblem in Peking, Shanghai, Hongkong und den vielen anderen Millionenmetropolen des Landes verkauft. Jeder dritte Audi und jeder fünfte BMW fand Abnehmer in China. Für VW/Audi und BMW ist das Land bereits der größte einzelne Absatzmarkt, und bei Daimler setzt man alles daran, es den Rivalen gleichzutun. Sie alle haben gemeinsam mit ihren lokalen Joint-Venture-Partnern die Produktionskapazitäten im mittlerweile größten Automobilmarkt der Welt kräftig erhöht, und weitere Fabriken sind im Bau.

Noch dramatischer wird das Bild, wenn man die neuesten Wachstumsraten betrachtet. Während der Neuwagenabsatz in China in den ersten sieben Monaten dieses Jahres insgesamt um 14 Prozent wuchs, konnten die deutschen Marken überproportional zulegen: Audi verkaufte 15,6 Prozent mehr Autos, VW 17,9 Prozent, BMW 21,6 Prozent und Mercedes-Benz Cars schaffte sogar 33,5 Prozent.

Hinzu kommt, dass bei den autohungrigen Chinesen in der Regel auch die höchsten Preise für die Autos erzielt werden konnten. Ein VW Touareg, ein Audi A8, ein Porsche Cayenne, ein BMW X5 oder ein Mercedes der S-Klasse, der in Shanghai verkauft wurde, brachte deutlich höhere Renditen ein als ein vergleichbares Modell, das in Los Angeles, Tokio oder München seinen Abnehmer fand.

Umso größer war deshalb die Aufregung in den deutschen Konzernzentralen, als die chinesischen Kartellbehörden anfingen, die Preispolitik der internationalen Konzerne unter die Lupe zu nehmen. Flugs haben fast alle Marken die Preise für Ersatzteile und zum Teil auch für Neuwagen in China gesenkt. Strafen für angebliche Verstöße gegen die gesetzlichen Bestimmungen wurden praktisch durchweg klaglos akzeptiert. Den Behörden versprach man eilfertig "volle Kooperation" bei der Aufklärung.

Eines ist jetzt schon klar: Auch im gelobten Autoland wird es ungemütlicher für die erfolgsverwöhnten deutschen Autokonzerne.