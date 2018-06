Tradition ist etwas sehr Lobenswertes. Schon in alten Zeiten spannte man gern eine Kette über die Donau, um von Schiffen, die passieren wollten, Tribut einzutreiben. Ausgenommen von dieser Raubritterei waren natürlich alle, die der eigenen Sippe angehörten. Nun erinnert man sich wieder dieses schönen Brauchs und modifizierte ein paar Details. Statt Wegezoll scheint es beispielsweise zeitgemäßer zu sein, von Maut zu sprechen. Auch Ketten haben weitgehend ausgedient. Sie werden heute durch mobile Kontrollposten ersetzt, die aus dem Hinterhalt auftauchen oder hinter einem Gebüsch lauern. Alternativ dazu kommt modernste Überwachungstechnik zum Einsatz: elektronische Sensoren und nachtsichttaugliche Videokameras. Das wirklich Neue an den neuen deutschen Mautplänen ist aber nicht, dass internationales Recht gelassen ignoriert wird. Nein, das haben schon die Kuenringer getan. Wirklich überraschend ist in diesem Zusammenhang die Renaissance des Ausländers als Goldesel. Bekanntlich soll die Benutzungsabgabe für deutsche Verkehrsflächen nur nicht deutsche Kraftfahrer betreffen. Ausländer ist ja als Begriff zuletzt etwas ins Hintertreffen geraten zugunsten von respektvolleren Bezeichnungen wie etwa Menschen mit Migrationshintergrund. Nun ist aber eine Maut ausschließlich für Menschen mit Migrationshintergrund politisch eher nicht korrekt. Zwar soll es kleine Ausnahmen geben für Ausländer mit Migrationshintergrund, auch Pendler genannt. Die sollten aber nicht allzu weit migrieren. Grenznah sollten sie unterwegs sein, wobei das wiederum ein Begriff mit Interpretationshintergrund ist. Inländer hingegen, migrierend oder nicht, müssen vordergründig auch diese Maut berappen, bekommen sie aber über ein Hintertürchen wieder zugeschoben. Das alles klingt zwar nach Kasperltheater, doch der wirkliche Hintergrund, der es letztlich doch berechtigt erscheinen lässt, eine Straßenmaut zu erheben, verbirgt sich nicht hinter schnöder Ökonomie, sondern ist philosophischer Natur. Wer auf deutschen Autobahnen unterwegs ist, steckt fast immer im Stau. Das aber, ohne dass er dabei von einem Tempolimit in seinem Bewegungsdrang behindert würde. Gibt es ein schöneres Sinnbild für das Wesen der Freiheit? Und diese Erkenntnis sollte doch auch allen Ausländern die paar Euro wert sein.