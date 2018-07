Letztes Jahr fragte mich ein bedeutender Rezensent auf der Wiener Buchmesse, wann ich denn endlich in die Hauptstadt übersiedeln werde. "Da unten in Kärnten" könne man als Schriftsteller doch wohl nur schwer existieren. "Ja, stimmt", gab ich zurück, aber "da unten" sei ich ja nur Bademeister; mein Schreibtisch stehe allseits umwölkt auf exterritorialem Gebiet.

Vom ersten bis zum letzten Tag der Badesaison, also vom 1. Mai bis 1. Oktober, betrete ich das Strandbad-Portal, eine Art Brandenburger Tor des Südens, und schreite zweimal täglich, einmal morgens nach dem Frühstück, einmal abends, den mächtigen Steg der Strandbad-Bootsbrücke zu ihrem Plateau hinaus. Auf beiden Seiten liegen fast nackte Menschen Spalier und grüßen mich (oder schauen verschämt weg, falls sie etwas angestellt haben), denn sie erkennen in mir eine Respektsperson. Schriftsteller gibt es viele. Aber es gibt nur einen Bademeister! Und der steigt in das spiegelglatte, einmal curaçaoblaue, ein anderes Mal smaragdgrüne Wasser, lässt den Lustruf "Little Tahiti, ich komme!" in den Äther los, schwimmt eine große Runde – morgens unter dem tiefblauen Sommerhimmel, abends in den Sonnenuntergang oder ins Abendblutrot hinein –, kehrt zurück, legt sich wonneseufzend auf die Holzplanken nieder und lässt sich lufttrocknen.

Dolce far niente an der österreichischen Riviera, könnte man meinen, und für die übrigen Badegäste sehe ich wohl tatsächlich wie ein Nichtstuer des Südens aus, der sich einfach erholt und in die Luft schaut. Aber in Wirklichkeit beobachte ich auch beim trägen Seelebaumelnlassen messerscharf, wie neben dem Strandbad das schnittige rot-blau-silberne Polizeimotorboot mit der Nationalflagge am Heck, eine riesige Gischt erzeugend, in See sticht. Wer lenkt das Polizeiboot?, frage ich mich. Es ist ein leicht übergewichtiger Polizist in meinem Alter, der aber zum Ausgleich eine extrem coole pechschwarze Sonnenbrille trägt – und schon ist von allen Badegästen unbemerkt mein Kommissar erfunden, Johann Sichalich, der Bademeister unter den Kommissaren sozusagen. "Was für ein Glück, als Polizist in einer Stadt am See zu leben!", denkt Sichalich. Wer kann sich heute noch eine private Motorbootlizenz leisten? Im Namen der Republik findet der gewissenhafte Beamte immer irgendeinen schönen Grund, dienstlich auf den See hinauszubrausen! Hollaroh! Ahoi! Wenn sonst nichts los ist, kann man durchaus auch einmal die Filmcrew eines Privatfernsehsenders mit laufender Kamera am Wasserweg zu einem Society-Side-Event ins Beachvolleyball-Stadion chauffieren. Helping is our success! Warum, fragen sich Sichalichs Mitarbeiter, sollte man nicht auch einmal den Reichen und Schönen helfen, also den Reichen, die sich die Schönen als eine Art Ganzjahres-christbaumschmuck halten und nicht wissen, was sie mit ihrem Geld anfangen sollen, außer Volleyball zu schauen. Oder man sichert die Starnacht am Wörthersee gegen den See hin ab und versperrt Tony Christie den Weg nach Amarillo, wo Sweet Marie noch immer auf ihn wartet. (Schönheit, denke ich untätig am See, ist – das muss man fairnesshalber sagen – relativ. Ist Niki Lauda schön? Ist DJ Ötzi schön? Ist Otto Retzer schön?) In diesem Zusammenhang habe ich unlängst bei einem Kulturfestival einen schönen Satz aufgeschnappt, der lautete: "Der Schönere gibt nach."

Die übrigen Badegäste werden mich, ihren Bademeister, wohl einfach für einen großen Faulpelz halten, denn am Abend desselben Sommertags liege ich ja dem Wasser entstiegen schon wieder untätig da und schaue melancholisch auf das Nordufer, wo hinter der Schiffswerft das majestätische, altehrwürdige Hotel Wörthersee steht, das viele Touristen mit dem berühmten Schlosshotel in der Veldener Bucht am anderen Ende des Sees verwechseln. Kaisergelb sind beide Paläste, aber in Velden haben finstere Politiker im Verein mit finsteren Bankmanagern viel finsteres Geld investiert und außerdem das rein architektonische Verbrechen begangen, direkt an das historische Schlosshotel den postmodernen Nervenheilanstaltsplattenbau zu fügen. Dorthin können die Verantwortlichen aber nicht eingewiesen werden, weil sie binnen weniger Jahre größtenteils entweder selbst verschuldet am Privatwaldfriedhof liegen oder im Knast schmoren. Viel Aufklärungsarbeit für meinen Kommissar, auch wenn sich ein Teil davon von alleine erledigt.

Ja, ja, die Bank! Die Bank in ihrer ursprünglichen Bedeutungsvariante war zum Sitzen da. Und die Bank im übertragenen, im finanzwirtschaftlichen Sinn ist nun auch wieder zum Sitzen (in seiner übertragenen Bedeutung) da: zum Einsitzen. Das Hotel hier am Nordufer, einer der letzten stummen Zeugen der großartigen Wörthersee-Jugendstil-Architektur, hat große Zeiten und illustre Gäste erlebt; jetzt ist es aber heruntergekommen, verfallen, zugesperrt und von seiner Fassade hängt ein riesiges Transparent, auf dem steht: "Zu verkaufen". Dieses Transparent verdeckt ausgerechnet das Fenster des Zimmers, in dem – na wer wohl? – wohnt. Genau, mein Kommissar Johann Sichalich. Auf diese Weise kommt er, wenn er nicht gerade auf Mörderjagd ist, so wie ich, sein Schöpfer, dazu, zweimal täglich schwimmen zu gehen. Er muss hierzu nur die Werft passieren, wo die Ausflugsschiffe die Nacht verbringen. Ein Schiff der Flotte, die Kärnten, heißt seit diesem Jahr Schlumberger, auf einem anderen, dem alten Raddampfer Thalia, steht Metaxa. Sehr treffend! Neuerdings wird hier in der Gegend alles nach Alkohol umbenannt. Falls aus dem Bachmannpreis in ein, zwei Jahren nicht der Bachmann-Turner Overdrive geworden sein wird, dann auf alle Fälle der Wodka-Dostojewski-Award. Joseph Roth würde sich freuen!