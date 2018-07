Da sitzt man in den Schweizer Bergen, hat Ferien, aber es schifft, wie so häufig diesen Sommer, man greift sich also ein Buch aus dem Regal – und ist baff!

Martin Salander von Gottfried Keller. Was man auf diesen knapp 400 Seiten liest, erinnert an die Schweiz von heute, obwohl es vor bald 130 Jahren geschrieben wurde.

Es ist die Geschichte von Martin Salander, dem gutgläubigen Kaufmann, der von seinem alten Freund Wohlwend zweimal, ja beinahe dreimal um sein ganzes Vermögen gebracht wird. Es ist die Geschichte seiner Frau Marie, die ihren Mann vor den allerdümmsten Fehltritten bewahrt.

Es ist aber vor allem: die Geschichte eines Landes im Umbruch. Ein Land, in dem sich alte Liberale und junge Demokraten um die Macht streiten. Ein Land in einer auslaufenden Boomphase, in dem die ersten Wohlstandsblasen platzen. Ein Land voll zügelloser Eitelkeit, das über seinen Größenwahn zu stolpern droht.

So liest man, während im Unterland das Intelligenzblatt von der Falkenstraße twitternde Nackedeis im Bundeshaus aufscheucht, wie Salander, gerade aus Brasilien zurückgekehrt, in einer Beiz einen Landsmann reden hört, wie es, so schreibt Keller, nur ganz schlecht gezogene Menschen tun können: "Dieser verfluchte Kerl! Wie die Ameisen sich Blattläuse halten, die sie melken, hält sich der einen eigenen Lobhudler, einen Schwaben, wie mans hier nennt!"

Und während der alte Mann aus Herrliberg vor versammelter Bundeshauspresse zum Halali auf den Rechtsstaat bläst, wundert sich Salander darüber, wie "im Halbdunkel eines Bierstübchens zwei Projektenmacher den Entwurf eines kleinen, Millionen kostenden Gesetzes oder Volksbeschlusses fix und fertig formulieren konnten". Und würfeln zwei Notare, neureiche Karrieristen, aufgeblasene Wichtigtuer, um ihre Parteizugehörigkeit: "Jeder prägte sich seinen Parteinamen wiederholt ins Gedächtnis und machte zur größeren Sicherheit einen Knoten ins alte Schnupftuch."

Haltung? Egal. Überzeugung? Hauptsache: der eigene Aufstieg.

Martin Salander ist kein durchkomponiertes Werk, es sei ihm "unter den Händen abgestorben", schrieb Keller an einen Freund. "Es ist nicht schön. Es ist nicht schön. Es ist zu wenig Poesie darin." Aber umso mehr Politik – und Hoffnung.

Am Ende reist Arnold Salander, der Sohn, ins ferne Brasilien, um nach dem verschollenen Vermögen des Vaters zu suchen. Glücklich wieder zu Hause, versetzt ihn Martin: "Hast du nicht vernommen, was in diesem Jahr alles über uns ergangen ist von elendem Zeug?" Es sei, meint der Sohn, "schon manches über unser Land gekrochen, was noch weniger schön gewesen ist! Es würde vieles erträglicher werden, wenn man weniger selbstzufrieden wäre bei uns und die Vaterlandsliebe nicht immer mit der Selbstbewunderung verwechselte! Ich habe, obgleich noch jung, ein ziemliches Stück von der Welt gesehen und das Sprichwort: 'C’est partout comme chez nous' würdigen gelernt. Wenn wir nun etwa in ein schlechtes Fahrwasser geraten, so müssen wir nun eben hinauszukommen suchen und uns inzwischen mit der Umkehrung jenes Wortes trösten: Es ist bei uns wie überall!"