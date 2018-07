Mit der Verfolgung durch dschihadistische Gruppen im Irak und in Syrien sind mehr Jesiden (kurdisch: Êzîdî) nach Österreich gekommen. Wegen der akuten Gefahr eines Genozids im Irak melden sie sich nun erstmals politisch zu Wort. Am 6. August demonstrierten sie in Wien. Eine Woche später schlossen sich viele Jesiden einer Kundgebung orientalischer Christen gegen den "Islamischen Staat" an, und vergangenen Samstag gingen sie mit Anhängern der kurdischen Untergrundorganisation PKK auf die Straße.

Die Jesiden im österreichischen Exil wollen nicht einfach zusehen, wie ihre Verwandten im Irak abgeschlachtet werden. Und sie wollen die antijesidische Propaganda nicht länger wortlos hinnehmen, die sich durch die Zuspitzung der Krise im Irak auch in Europa verstärkt hat. In der deutschen Stadt Herford kam es vergangene Woche zu Auseinandersetzungen zwischen dschihadistischen Muslimen und Jesiden, aber auch österreichische Dschihadisten verbreiten zunehmend antijesidische Propaganda. Auch wenn die geringe öffentliche Sichtbarkeit die Jesiden in Österreich schützt, fühlen sie sich doch durch die wachsende Zahl radikalisierter Jugendlicher bedroht. Für Jesiden, die vor genau diesen Gruppen aus dem Irak oder Syrien geflohen sind, wirkt es bedrohlich, wenn sie plötzlich in der Wiener U-Bahn auf Jugendliche stoßen, die offen mit Symbolen des selbsternannten Islamischen Staates spazieren fahren.

Die jesidische Diaspora in Österreich ist ein relativ junges Phänomen: Während in Deutschland schon in den 1980er Jahren über 50.000 Jesiden aus der Türkei heimisch wurden, kamen die meisten der in Österreich lebenden erst in den letzten zehn Jahren hierher. Anschläge im Irak 2007 und der Bürgerkrieg in Syrien haben die Angehörigen dieser alten synkretistischen Religion, die sich aus unterschiedlichen religiösen Quellen herleitet, ins Exil getrieben.

Thomas Schmidinger Der Autor ist Politikwissenschaftler an der Universität Wien und Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft zur Förderung der Kurdologie

Bisher besitzen sie weder den Status einer anerkannten Religionsgemeinschaft noch den vergleichsweise weniger privilegierten Status einer religiösen Bekenntnisgemeinschaft. Damit sind sie auch nicht statistisch erfasst. Insgesamt dürften heute aber zwischen 500 und 800 Jesiden unterschiedlicher Herkunft in Österreich leben. Der größte Teil von ihnen stammt aus dem Irak und ist von der aktuellen Eskalation besonders betroffen. Kaum eine Familie ist derzeit frei von Sorgen um Familienangehörige. Die zweitgrößte Gruppe stammt aus Syrien. Auch diese Menschen sind vielfach vor den Freischärlern des Islamischen Staates geflohen. Weitere Gruppen kommen aus Armenien, Georgien und der Türkei.

Das schwierigste Thema sind die strikten Heiratsregeln

Die größten jesidischen Communitys finden sich in Wien und Umgebung sowie in Oberösterreich. Aber auch in Tirol, Vorarlberg und im Burgenland haben sich jesidische Familien niedergelassen. Mittlerweile gibt es in Wien mit dem Mala Êzîdîya (jesidisches Haus) und der Komala Êzîdîyen Le Vienna (Vereinigung der Jesiden in Wien) zwei rivalisierende Vereine. Wie andere kleine religiöse Minderheiten sind die Jesiden teilweise untereinander zerstritten. Persönliche, politische und religiöse Konflikte sind dabei teilweise schwer auseinanderzuhalten.

Trotzdem hoffen viele auf Anerkennung durch die Öffentlichkeit. Im Jänner verbreitete eine deutsche Website gar die Falschmeldung, das Jesidentum sei in Österreich als Religionsgemeinschaft anerkannt worden. Tatsächlich war noch nicht einmal ein derartiger Antrag gestellt worden. Dazu müssten zunächst wohl die internen Konflikte entschärft werden. Wie überall in der Diaspora diskutieren die Jesiden über die Frage, ob sie sich als Kurden verstehen und mit kurdischen Parteien kooperieren sollen.

Durch ihre jahrhundertelange Verfolgung hat sich eine sehr in sich geschlossene Community entwickelt, die in der Fremde mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert ist. Das schwierigste Thema dabei sind die strikten Heiratsregeln, die in den Herkunftsländern die Funktion haben, die Gemeinschaft in feindlicher Umgebung zusammenzuhalten, in Europa aber zu einem Problem für die jüngere Generation werden.