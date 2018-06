Die SVP spielt seit Jahren ein dreckiges Spiel mit der Angst. Als ihr Oberchef 2003 in den Bundesrat gewählt wurde, rief er den "Ernst der Lage" an und die "überall schwierigen Situationen". Als er abserviert wurde, schäumte er, Toleranz, Kollegialität und Amtsgeheimnis seien nur Schutzschilder, um "Dreck und Dinge zuzudecken, die niemand sehen durfte". Bei seinem Rücktritt aus dem Parlament verunglimpfte er unser demokratisches System und rief erneut die "dramatische Lage" an. Wie dieser Tage, als er zwar einräumte, dass es der Schweiz gut gehe – um im gleichen Atemzug wieder Angst zu verbreiten: "Am gefährlichsten sind die Zeiten, in denen es gut geht."

Die Angstmacherei zahlt sich aus. Denn sie trifft auf eine verunsicherte Bevölkerung, die sich nach Ruhe sehnt. Und empfänglich ist für emotionale Botschaften, die Stabilität und Beständigkeit in einer unübersichtlichen Welt vorgaukeln.

Was haben die anderen Schweizer Kräfte der zersetzenden Angstmacherei entgegenzusetzen? Wenig, ist die ernüchternde Antwort. Derweil die Populisten-Partei professionell einen Pfeiler der Schweizer Verfassung nach dem anderen attackiert.

Anita Fetz ist Basler Unternehmerin und SP-Ständerätin

Seit dem Dammbruch vom 9. Februar tut sie dies in erhöhter Kadenz: Die SVP hat Blut gerochen und gibt unterdessen offen zu, was sie im Schilde führt: den Abschuss der Bilateralen. Im Vorfeld der Initiative hat sie das noch durch alle Böden abgestritten.

Der aktuellste Pfeil im Köcher der SVP-Strategen ist eine Initiative, die Schweizer Recht über das Völkerrecht stellen will. Zur Erinnerung: Nur dank Völkerrecht gibt es die Schweiz überhaupt. Völkerrecht schützt in allererster Linie die kleinen Staaten vor der Willkür der Großmächte.

Deshalb versucht die Partei konsequent, nicht von Völkerrecht, sondern von "internationalem Recht" und "fremden Richtern" zu reden. Das ist Blödsinn: Kein russischer Richter beurteilt heute eine Erbstreitigkeit aus, sagen wir, dem Entlebuch. Und kein kanadischer die Beschlagnahmung von Dokumenten in, sagen wir, Herrliberg. Nur ist es halt weniger einfach, gegen die Konvention der Menschenrechte anzutreten, die die SVP im Visier hat, als gegen angeblich "fremde Richter".

Dass Richter bisweilen auch ziemlichen Mist entscheiden, ist unbestritten. Das wissen alle, die das eine oder andere Bundesgerichtsurteil über kantonal gefällte Urteile gelesen haben. Aber nach einem Fehlurteil käme etwa im Fußball niemandem in den Sinn, kurzerhand die Schiedsrichter abzuschaffen. Es gehört zur Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet der Oberprediger gegen einen "Richterstaat" kürzlich selbst die höchsten Schweizer Richter um Schutz gebeten hat. Er ist ihm übrigens gewährt worden. Denn noch leben wir in der Schweiz in einem Rechtsstaat. Noch muss man nicht Milliardär sein, um zu seinem Recht zu kommen.

Das könnte sich künftig ändern. Denn bei SVP-Initiativen geht es meist um eine rücksichtslose Durchsetzung von Eigeninteressen. Man nimmt ein vorhandenes Problem auf (zu hohe Einwanderung), bietet eine einfache Lösung (selber steuern), schafft damit bewusst neue Probleme (Bilaterale gefährden) und gibt dafür die Schuld allen anderen (EU, unfähigem Bundesrat, Richter). Auf der Strecke bleiben Verhältnismäßigkeit, Minderheitenschutz und andere Grundsätze, die zum inneren Zusammenhalt der Schweiz gehören wie die Schweizer Fahne.

Nicht das Völkerrecht ist problematisch, denn es setzt uns und den anderen Staaten Schranken, um anständig zusammenzuleben. Problematisch ist eine Rücksichtslosigkeit, die um sich greift, wenn diese völker- und menschenrechtlichen Schranken fallen: Der Rechtsstaat darf nicht zur Disposition stehen. Aber dazu müssen erst alle offenen Kräfte aus ihrer Lethargie erwachen. Besser nicht erst morgen, sondern heute.