Die Aufregung war groß. Da schickte der Gemeindeammann von Riniken, einem Dorf im Aargau, den Immobilienbesitzern in seiner Gemeinde einen Brief. Darin stand: Vermietet eure Wohnungen nicht mehr an Sozialhilfeempfänger, wir können uns die Kosten, die sie verursachen, nicht mehr leisten. Später entschuldigte sich der Lokalpolitiker für seinen "ungeschickten Hilfeschrei".

Ein Einzelfall? Mitnichten. Gemeinden und Kantone liefern sich einen regelrechten Wettkampf um das schlechteste Angebot in der Sozialhilfe.

Das race to the bottom startete in den urbanen Zentren – unter völlig anderen Vorzeichen. Anfangs der 1990er Jahre litten die Städte unter dem Exodus der Gutverdienenden in die Speckgürtel. Mit der Aufwertung von verruchten Quartieren wollte man die Abwanderung bremsen und gute Steuerzahler anziehen. Das ist vielerorts gelungen, seit einem Jahrzehnt wachsen die Einwohnerzahlen der Schweizer Städte.

Dass diese Gentrifizierung ärmere Menschen an die Stadtränder verdrängt, wurde dabei lange kleingeredet. Günstige Wohnungen an zentraler Lage sind erst ein Thema, seit es auch den Mittelstand betrifft. Die Sozialhilfeempfänger können auf diese Solidarität nicht zählen. Dabei hat man lange Zeit den "Missbrauch von Sozialhilfegeldern" mit dem Argument bekämpft, dass man denen, "die es wirklich nötig haben", die Solidarität nicht verweigern wolle. Das scheint heute vergessen.

Ausgerechnet die rot-grün regierte Stadt Biel will sich unattraktiv für Arme machen. Indem sie sich aufwertet. In einer gemeinsamen Strategie mit dem Kanton Bern soll die Sozialhilfequote gesenkt werden. Heute beziehen 11,4 Prozent aller Bielerinnen und Bieler Sozialhilfe; das ist fast viermal so viel wie im Schweizer Durchschnitt.

Man bekämpft die Spekulanten und trifft die Mieter

Dabei geht es vor allem um Immobilien. Günstige Wohnungen ziehen Menschen mit bescheidenem Budget an. Wer heute in Biel ein verlottertes Haus besitzt, vermietet es gerne an einen Sozialhilfeempfänger: Die Miete wird pünktlich direkt von der Stadt überwiesen – und dies zu einem guten Preis. Ein gutes Geschäft.

Das soll sich nun ändern: Einerseits werden den Sozialhilfeempfängern ab Herbst die Mietkosten direkt auf ihr Konto überwiesen. Dazu senkt die Stadt ab dem nächsten Jahr das Mietzinsniveau auf dasjenige der umliegenden Gemeinden. "Damit wollen wir das Risiko für die Vermieter erhöhen", sagt der Bieler Stadtpräsident Erich Fehr. Am Tag nachdem der Gemeinderat diese Maßnahmen bekannt gegeben habe, sei ein Immobilienbesitzer auf der Verwaltung erschienen: "Er hat sich beklagt, dass wir ihm sein Geschäftsmodell zerstören", sagt Fehr und lacht ungläubig ob der Geschichte. "Das zeigt, dass wir richtig liegen mit unserer Maßnahme."

Die Stadt übt nun auch Druck auf die Hausbesitzer aus, indem sie die Häuser öfter und gezielter von der Bau- und Feuerpolizei kontrollieren lässt. Die Bieler Regierung fordert ihre Einwohner sogar auf, zu melden, wenn irgendwo ein Haus in einem schlechten Zustand ist. "Die soziale Kontrolle ist hier gar nicht schlecht", sagt Fehr. Letztlich sollen damit die Immobilienbesitzer auf dem Rechtsweg zu einer Sanierung gezwungen werden.

Ziel all dieser Maßnahmen sind höhere Mietzinse, sodass sich die Sozialhilfeempfänger die Wohnungen nicht mehr leisten können. Für Biel wäre dies ein doppelter Gewinn: weniger Ausgaben und höhere Einnahmen.

Wobei die höheren Ausgaben kaum ins Gewicht fallen. Denn anders als in Luzern, Solothurn oder St. Gallen, wo die Gemeinden die Kosten der Sozialhilfe selber berappen müssen, teilen sich im Bernbiet Kanton und Gemeinden die Kosten solidarisch. "Das Problem sind die fehlenden Einnahmen", sagt Stadtpräsident Fehr. Sozialhilfeempfänger bezahlen kaum Steuern, was den Steuerertrag pro Kopf senkt.

Die Agglomerationen sind auf die Sozialhilfeempfänger nicht vorbereitet

Das zeigt sich an der direkten Bundessteuer. Weil diese überall gleich hoch ist, lässt sich an ihr die Steuerkraft der Gemeinden vergleichen. In Biel lag der Betrag 2010 bei 688 Franken pro Kopf. Im Durchschnitt bezahlt jeder Einwohner 1.266 Franken. Biel verfügt also pro Kopf über viel weniger Steuerpotenzial als andere Gemeinden. Kann die Sozialhilfequote gesenkt werden, steigt der durchschnittliche Steuerertrag.

Der Sozialdemokrat Fehr verteidigt seine Strategie: "Die Verteilung der wirtschaftlich schwachen Menschen in der Schweiz ist äußerst ungleich. Den Städten am Jurasüdfuß und am Genfersee werden die Probleme überlassen. Irgendwann kippt die Solidarität." Im Kanton Bern ist das schon geschehen. Der Große Rat hat letztes Jahr beschlossen, die Sozialhilfe um zehn Prozent zu senken. Andere Kantone könnten nachziehen. Das glaubt jedenfalls Felix Wolffers, Co-Präsident der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (Skos): "Die Gefahr einer Abwärtsspirale besteht." Denn im Gegensatz zu früher sind es nicht mehr nur die Städte, die das Problem haben. Die Sozialhilfeempfänger ziehen in die Agglomerationen. Diese seien darauf weder politisch noch finanziell, noch in Bezug auf professionelle Strukturen ähnlich gut vorbereitet wie die größeren Städte. Um die Kosten zu senken, üben sie also Druck auf den Kanton aus, die Richtlinien unter die Skos-Standards zu senken. So wie in Bern. Kein Wunder, dass den Vorstoß damals SVP-Großrat Ueli Studer aus der Berner Vorortsgemeinde Köniz einreichte.

Das Rennen nach unten ist auch bei der Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren (SODK) Thema. Bis Ende Jahr will sie festlegen, wie die Kantone zur Einhaltung der Skos-Richtlinien gebracht werden können. Eine Idee ist, dass die Sozialdirektoren künftig im Plenum über die Leitlinien der Skos abstimmen und diese auf diese Weise besser legitimieren. Aber auch ein Konkordat ist denkbar. Das würde die Kantone verpflichten. Es dauert aber viel länger, ein solches einzuführen.

Den Kampf gegen billigen Wohnraum wird das nicht stoppen. So wird Biel auch nächstes Jahr wieder den "Prix Engagement" vergeben. Ausgezeichnet werden da aber nicht etwa Philanthropen, sondern Bauherren, die Gebäude sanieren. Das Hauptkriterium ist, wie viel Gewinn das Haus nach der Renovation abwirft.