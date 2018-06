Wir wissen nicht viel von den drei Menschen, die hier zu sehen sind. Wir kennen nur ihre Namen und ihren Beruf: Hermann Goldschweer, links im Bild, ist Hafenmeister, Monika Ploghöft ist Künstlerin, Olaf Hanken Umweltingenieur. So steht es neben ihren Porträts im Bildband "Meer-Menschen" des Fotografen Ingo Gebhard. Der Titel verrät noch etwas: Für die drei ist das Meer keine Urlaubskulisse, sondern ein alltäglicher Anblick. Sieht man ihnen das auch an, wenn man einmal die verräterischen Kopfbedeckungen der Männer außer Acht lässt? Hat sich all den Menschen, deren Aufnahmen Gebhards Buch versammelt, wirklich das Meer in die Züge eingeprägt wie ein kleinster (oder größter) gemeinsamer Nenner? Der Fotograf, auf der Nordseeinsel Wangerooge groß geworden, würde sofort "Ja" sagen. Der Betrachter fragt sich trotzdem, wie viel er aus den Gesichtern nicht nur heraus-, sondern auch in sie hineinliest. Tatsächlich scheinen viele der Porträtierten eine seebärige, vielleicht sogar ozeanische Gelassenheit auszustrahlen – als könnte sie nach Jahrzehnten voller Ebbe und Flut, voller Wind und Wellen und Unermesslichkeit so leicht nichts mehr umhauen. Dafür hat ihnen das salzige Wetter aber auch so manche Falte in die Haut geschmirgelt. Immerhin: Meer-Menschen tragen die wie eine Extraportion Lebensweisheit. Zumindest sieht es bei Ingo Gebhard so aus.