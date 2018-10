DIE ZEIT: Hamburger sperren ihren Garten nicht gern jedem Dahergelaufenen auf. Wie sind Sie hineingekommen, und das sogar mit Ihrer Kamera?

Ferdinand Graf Luckner: Der Schlüssel ist, dass in unserem Buch keine Namen genannt werden. Nur so kann man Menschen, die sehr zurückgezogen leben, aber stolz sind auf ihren Garten, von solch einem Projekt überzeugen.

ZEIT: Sie sind als Gartenfotograf bekannt, viel im Ausland unterwegs, leben aber schon seit Jahren in Hamburg. Haben Sie eine bestimmte Absicht bei der Auswahl der hiesigen Gärten verfolgt?

Luckner: Außerhalb Hamburgs gibt es eine Menge von Klischees über diese Stadt – die wollten wir gerade nicht bestätigen und eben nicht bloß die Elbchaussee auf- und abfahren. Stattdessen war unsere Idee, die ganze Bandbreite Hamburger Gartenkultur zu zeigen. Das reicht vom Gängeviertel, in dem neue Lebensformen ausprobiert und kleine grüne Orte geschaffen werden, über einen fantastischen Schulgarten in Nienstedten bis hin zum Friedhof Ohlsdorf.

ZEIT: Wer in diesem Bildband blättert, sieht viel von englischer Gartenlust Inspiriertes an Elbe und Alster.

Luckner:(überlegt kurz) Vielleicht liegt das an der Tatsache, dass es durch die hohe Luftfeuchtigkeit im Norden mit Rhododendron immer gut funktioniert. Und überall da, wo Rosen und Rhododendren zusammenkommen, ist man in der Wahrnehmung immer schon am Ärmelkanal.

ZEIT: Erkennen Sie einen typischen Hamburger Gartenstil?

Luckner: Nein, zumindest ist bei den Gartenbesitzern keine einheitliche Absicht zu erkennen.

ZEIT: Aber ohne Buchs geht nix, oder?

Luckner: Ja, das stimmt.

ZEIT: In den meisten dieser Gärten sieht es so aufgeräumt aus. Haben Sie mitgeholfen, Unkraut zu zupfen?

Luckner: Nie! Und das stimmt auch nicht. Schauen Sie sich diese alte Schrebergartensiedlung auf dem Gelände einer ehemaligen Baumschule an, hinter dem Beiersdorf-Werk. Mit dem programmatischen Namen "Wildwuchs". Mitten in der Stadt. Mit alten Obstbäumen, 20 Meter hohen Birnen, mit Walnussbäumen. Ein in sich geschlossenes Kleinod. Und die Bewohner dieser Gärten unterscheiden sich deutlich von denen, die sich mit jeder Rasenkante große Mühe geben. Das Tor zur Straße steht bei Wildwuchs jederzeit offen, und wer als Fremder jemanden in dessen Garten antrifft, kommt sofort ins Gespräch.