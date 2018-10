Twittern mit Biss

Sie heißen Mr. Burns, Bite-Head oder Showtime, sehen gefährlich aus, gehören aber zu einer bedrohten Art. Wissenschaftler der Universität Stanford haben deswegen in Zusammenarbeit mit der Organisation TOPP die App Shark Net entwickelt, welche die Bewegungen der weißen Haie vor Kaliforniens Küste verfolgt. Jedes der von den Wissenschaftlern mit einem Sender ausgestatteten Tiere hat ein 3-D-animiertes Online-Profil mit Hinweisen zu Aufenthaltsort und besonderen Merkmalen. Kreist ein Hai ums Schlauchboot, helfen diese Daten dabei, ihn zu identifizieren. Da nicht alle Schwimmer und Surfer auch Haifans sind, informieren die Wasserwacht von Western Australia (@SLSWA) und die südafrikanische Organisation Shark Spotters (@SharkSpotters) Strandbesucher auch mittels Twitter über Sichtungen der Tiere vor ihren Küsten. App und und Twitter-Feeds geben Wassersportlern in Regionen mit häufigen Sichtungen so ein Gefühl der Sicherheit. Völlig ausschließen lässt sich eine Begegnung von Badegästen mit Mr. Burns nicht. Weiße Haie wandern bis zu 11.000 Kilometer im Jahr; und nur wenn sie die schwimmenden Empfänger im Meer passieren, kann die App ihre Ankunft vermelden. Die Gefahr, einem Haiangriff zum Opfer zu fallen, bleibt dennoch gering.



Shark Net (in englischer Sprache für iPhone und iPad), kostenlos.



Knoten im Handy

Knoten gehören zum Einmaleins der Matrosen. Wer den Segelschein machen möchte, muss neun verschiedene beherrschen. Aber auch Wanderreiter, Kletterer oder Camper haben unterwegs mehr Spaß, wenn sie wissen, wie man Pferd, Partner oder Ausrüstung sichert. Bisher benötigte man zum Üben von Knoten neben dem Lehrbuch auch ein Seil. Bei Knots 3D ist dieses in die Anleitung integriert. Die App für Smartphones und iPad stellt über 90 Knoten sowie deren Namen in 16 Sprachen vor. Um die Knoten zu binden, zu lösen und von allen Seiten anzusehen, fährt man mit dem Finger über den Touchscreen. Das geht beim Friseur genauso gut wie an der Bushaltestelle. Nur während eines stürmischen Segelmanövers nützt die detaillierte 3-D-Ansicht nichts. Aber mit Gischt im Auge und einem Anweisungen brüllenden Kapitän im Nacken wird man über jede Minute froh sein, die man zuvor mit der App geübt hat.



Knots 3D für Smartphones und iPad. iOS 0,89 €, Android 0,75 €

Blind Dinner in Berlin

Beim Reisen liegt es nahe, essen zu gehen. Für Alleinreisende ist das nicht unbedingt eine Freude. Im Restaurant einsam am Tisch zu sitzen und sich selbst zuzuprosten – so etwas liegt nicht jedem. Da bleibt man oft doch lieber im Hotelzimmer und futtert die Minibar leer. In Berlin gibt es nun eine weitere Option: MealUp. Die Website bringt Menschen zusammen, die sich für ein Essen im selben Berliner Restaurant interessieren und nicht ohne Begleitung hingehen möchten. Seit der Lancierung des Dienstes im Juni haben sich nach Auskunft der Betreiber über tausend Nutzer registriert. Dass einige davon mehr suchen als einen Tischgefährten für einen Abend im Grill Royal oder Borchardt, ist nicht ausgeschlossen. Vermutlich klärt man das besser vor der Verabredung. Ob man die Rechnung am Ende durch zwei teilt oder getrennt voneinander abrechnet, entscheidet man dagegen besser erst, wenn man den Appetit des anderen kennt.

Anmeldung (nur mit Facebook-Account) auf www.letsmealup.com. Der Dienst ist kostenlos