Mag sein, dass Harburg in den Augen der Hamburger nördlich der Elbe ein Imageproblem hat. Aber dank Airbus und der TU ist Harburg heute ein aufstrebender Forschungsstandort. Lässt sich der Carsharing-Anbieter DriveNow, der Minis und BMW anbietet, also von Klischees abschrecken? Gehört der einkommensschwächere Süden deshalb nicht zum Gebiet, in dem man die Flitzer am Straßenrand ausleihen und wieder abstellen kann, weil die DriveNow-Bosse neidische Kratzer im Lack fürchten – oder dass dunkle Kapuzengestalten ein schickes Cabrio nach dem anderen abfackeln?

Nein, versichert DriveNow-Sprecher Michael Fischer. In den In-Vierteln würden die Wagen genauso beschädigt, "dass es beim Parken Kratzer gibt, gehört dazu". Grund, Harburg nicht mit ins Geschäftsgebiet aufzunehmen, sei die Struktur des Bezirks gewesen. "Erfahrungsgemäß funktioniert DriveNow dort besonders gut, wo die Bevölkerungsdichte hoch und der Autobesitz gering ist, viele Singles leben und eine Mischnutzung aus Wohnen, Arbeiten und Ausgehen vorzufinden ist."

Im Zentrum Harburgs dagegen dominieren Mehrfamilien- und Mietshäuser. "Je höher der Anteil reiner Wohngebiete ist", sagt Fischer, "desto höher ist meist auch der Anteil der privaten Pkw." Keine optimalen Voraussetzungen für Carsharing. Auch Car2Go, der Smarts zur mobilen Nutzung anbietet, nahm Harburg erst später ins Geschäftsgebiet auf. "Wir bereuen das nicht", sagt Sprecher Andreas Leo. Allerdings sind auch in anderen Städten die Verbreitungsgebiete der zwei großen stationslosen Carsharer nicht deckungsgleich.

Vielleicht liegt das auch an den leichten Unterschieden in der Kundenstruktur: Während die größte Nutzergruppe bei Car2Go 25- bis 35-Jährige sind, liegt das Durchschnittsalter der DriveNow-Kunden bei 33. Ein Alter also, in dem man nicht nur sich selber samt Rucksack, beziehungsweise Freundin oder Freund mal schnell von A nach B transportieren möchte. Sondern in dem man schon mit der Familie eine Spritztour ans Meer machen, ein Meeting mit dem Außenkunden haben oder vor dem Café vorfahren will, all das mit einem gewissen Hipness-Faktor, aber ohne so wahnsinnig zu sein, sich allein dafür ein teures Auto zuzulegen.

Und tatsächlich: Diese Klientel findet sich eher weniger in Harburg. Noch.