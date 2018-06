Dass Charles Lamb in Deutschland heute eine Entdeckung ist, hat damit zu tun, dass sich (von England aus betrachtet) jenseits des Ärmelkanals kein Biotop für zarte, traurige Ironie entfaltet hat. Es gibt von Lamb, 1775 in London geboren, in einem der herrlichen Essays eine Passage, die in der typisch indirekten Weise sein Porträt liefert – in den Worten einer giftigen Lady, die ausführt, was Lamb, bester Freund des Gatten, NICHT ist: stattlich, hochgewachsen, offiziersmäßig! Ein kleiner Typ also, Buchhalter bei der East India Company. Womit er die Familie durchbrachte, nachdem seine Schwester, im Irrsinn, die Mutter getötet hatte. Mit Mary wird Lamb 1807 Tales from Shakespeare schreiben, schlanke Fassungen der großen Dramen, deren Ruhm seine Essays verschattete.

Der Übersetzer Joachim Kalka findet den weichen Ton, mit dem Lamb seinen Blick auf die Gemeinheiten mildert, die sich zwischen Menschen aufspreizen – die Verächtlichkeiten gegenüber armen Verwandten oder die feiste Hybris von Eltern unerträglicher Kinder. Die Schilderungen heben meist freundlich an, um sich in einen Verzweiflungsgestus zu steigern. Unvergesslich, wie Lamb als exaltierter Feinschmecker darüber nachdenkt, ob das Totpeitschen junger Schweine, um den Braten zarter zu gestalten (per flagellationem extremam), mit Mitgefühl vereinbar sei. Finale des Bandes: Norbert Millers schöne Betrachtung der Zuneigung zwischen dem Dichter Coleridge und seinem Schulkameraden Lamb, die hochloderte und dann, stilvoll, verlöschte.