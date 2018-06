Was will das Weib? Über diesem ewig unlösbaren Rätsel grübelten seit je die klügsten Köpfe. Sie äußerten allerlei unterschiedliche Mutmaßungen. Allein, alle Antworten fielen unbefriedigend aus. Doch nun scheint eine Lösung in Sicht. Das verdankt das Land ausgerechnet einer Riege unbelehrbarer Herren in der Sozialdemokratie, die einer Genossin, die zugegebenermaßen eine ziemliche Nervensäge sein kann, einen Platz in der roten Parlamentsfraktion verwehrten. Plötzlich stellte sich heraus: Starke Frauen wollen die Quote. Sie pochen darauf, dass sich die Partei an ihre eigene Regel hält, die festschreibt, dass ein Drittel der Mandate von Kandidatinnen besetzt werden müssen. Das ist zwar immer noch viel weniger, als Frauen nach den Gesetzen der Logik zustehen müsste. Aber es ist zumindest ein erster Schritt in Richtung einer ausgeglichenen Volksvertretung. Im Prinzip, sagen die Genossen, spreche ja auch nichts gegen solch eine Verteilung. Doch die Männerversteher unter ihnen wenden ein, es müssten Ausnahmen möglich sein, wenn der eine oder andere verdiente Herr sonst leer ausginge. Das nennt man Parteiräson. Und die verlangt, dass ausschließlich zuverlässige Jasager einen Platz im Parlament einnehmen. Für Zicken ist dort kein Platz, auch wenn so eine blöde Quotenregelung das Gegenteil verlangen würde. Wenn schon Frau, dann folgsame Parteiamazone. Nur so könne Regierungsarbeit funktionieren. Es sei doch einem Klubobmann nicht zuzumuten, ständig so ein widerspenstiges rotes Käthchen zähmen zu müssen. Und, Hand aufs Herz, ist die Starke nicht am mächtigsten allein? Was also will das Weib? Vielleicht sollten sich starke Frauen wünschen, dass sich künftig die Herren Genossen ihre ganze Quote an den Hut stecken.