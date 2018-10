1864

Am Morgen des 28. August 1864 stehen sich in einem Wäldchen der Genfer Vorstadt Carouge um 7.30 Uhr zwei Duellanten mit Pistolen gegenüber. Der eine ist Ferdinand Lassalle, 39 Jahre alt, sein Gegenüber Janko von Racowitza, einige Jahre jünger. Für jeden Schuss sind zwanzig Sekunden gegeben. Der Beleidigte hat den Vortritt. Vorsichtig nehmen die Sekundanten hinter den Bäumen Deckung. Dann erschallt das Kommando. Racowitza feuert als Erster und trifft in den Unterleib Lassalles, der den Schuss zwar noch erwidern kann, dann jedoch mit einem leichten Aufschrei zusammensinkt.

Lassalles Begleiter bringen ihn ins Hotel. Drei Tage wachen die Freunde an seinem Bett in der Pension Bovet. Die berühmten Chirurgen aus Zürich und Heidelberg, Professor Theodor Billroth und Maximilian Joseph von Chelius, eilen auf telegrafischen Anruf eiligst herbei, schließlich steht das Leben eines Mannes auf dem Spiel, der als Begründer der deutschen Arbeiterpartei in die Geschichte eingehen sollte.

Aber ach, Lassalle! Diesem Agitator und Revolutionär, der so gut auf der Barrikade und auf dem Schafott, im Exil oder hinter Kerkermauern hätte umkommen können, gerade ihm war ein bitter unsinniges Ende beschieden: Es war eine theatralische Liebesaffäre, die zu jenem Duell führte, an dessen Folgen er am Morgen des 31. August 1864 verstarb.

Am 11. April 1825 in Breslau geboren, entstammte Ferdinand Lassalle einer Familie osteuropäischer Juden, die sich in Schlesien niedergelassen hatte. Sein Vater, Heymann (Chaim), ein wohlhabender Seidenhändler, schrieb seinen Namen noch "Lassal", nach dem Herkunftsort Leslo. Sohn Ferdinand verwischte während eines kurzen Aufenthaltes in Paris Ende des Jahres 1845 die letzte Spur, die nach dem einst polnischen Schtetel führte: Er französisierte seinen Namen, der vornehmer und schöner klingen sollte – Lassalle.

Als Handelsschüler in Leipzig wollte er seine Zeit nicht mit dem Erlernen von Buchführung verplempern. Nach kurzer Gastrolle sagte er auch dem väterlichen Seidenlager Valet. Der entlaufene Handlungsgehilfe vertauschte, wie er erklärte, "die Elle mit der spitzen Feder". Doch zunächst studierte er an den Universitäten von Breslau und Berlin Philosophie und Philologie.

Im Jahr 1846, mit 20, lernte Lassalle Sophie Gräfin von Hatzfeld kennen. Doppelt so alt wie Lassalle, war die Gräfin zu dieser Zeit darum bemüht, von ihrem gewalttätigen Mann geschieden zu werden und ihr Vermögen zurückzugewinnen. Obwohl er kein Jurist war, verteidigte Lassalle Sophie zwischen 1846 und 1854 in einem aufsehenerregenden Scheidungsprozess, der ihn schlagartig berühmt machte. Er gewann den Prozess, eine lebenslange Rente – und die Gunst der Gräfin, mit der er über Jahre zusammenlebte.

Während der Revolution 1848/49 ging sein politischer Stern in Düsseldorf auf. In Neuss drängte er das Volk zu bewaffnetem Widerstand, wurde tags darauf verhaftet und in Gefängnishaft genommen.

Lassalle begann, soweit der preußische Staat ihn nicht im Gefängnis hielt, sozialistische Ideen zu entwickeln und die Gründung einer eigenständigen proletarischen Partei zu propagieren. Er träumte bereits von einer machtvollen Vereinigung. Obwohl mehr Salonlöwe als Arbeiterführer, ebenso überzeugter Preuße wie glühender Sozialist, gewann der "Gelehrte" das Vertrauen der Arbeiterschaft.

In seinem sogenannten Arbeiterprogramm verlangte Lassalle das allgemeine, gleiche und direkte Wahlrecht. Die abhängigen Arbeiter, die das Gros der Bevölkerung ausmachten, sollten die Basis der Demokratie bilden. Außerdem forderte er sogenannte Produktiv-Assoziationen auf der Basis von Staatskrediten, alles mit dem Ziel, "das Elend von Arbeiterindividuen" erträglicher zu machen.

Da sich im intellektuellen bürgerlichen Umfeld niemand fand, der Lassalles Programm zu unterstützen, geschweige mit ihm gemeinsam den Kampf aufzunehmen wagte, machte er Nägel mit Köpfen und lud am 23. Mai 1863 zu einer Zusammenkunft von Arbeitern nach Leipzig ein. Die Delegierten stimmten dem Lassalleschen Programm zu und wählten ihn zum Präsidenten des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins (ADAV), aus dem später die mitgliederstärkste demokratische Partei Deutschlands hervorgehen sollte, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD). Doch der neue Verein hatte im August 1863 erst 880 Mitglieder. Dabei hatte Lassalle schon zur Gründung 15.000 Mitgliedskarten drucken lassen.