Es gibt diese Lokale, in die man schon lange mal will; aber dann geht man doch dran vorbei. So eines ist das Trific. Es hat vor vier Jahren im Generalsviertel am Eppendorfer Weg eröffnet; und seine kleine Speisekarte liest sich interessant: Vitello Heilbutto, koreanischer Barbecue-Style-Duroc-Schweinebauch, Topfenknödel mit Bühler Zwetschgen – warum lässt man sich so was entgehen?

Vielleicht weil man zu früh dran ist; hier gibt’s keinen Mittagstisch. Oder weil man schon in einem der zig anderen Restaurants in dieser Straße reserviert hat. Oder weil man durch Fenster lugt und das Interieur abweisend findet: die kahlen Wände, das kalte Licht.

Falscher Eindruck, das merkt man gleich, wenn man dann doch hereinfindet. Der kleine Raum ist gemütlich mit seinen eng stehenden Tischen und der schnörkligen alten Rippenheizung an der hinteren Wand. Die Gäste sitzen auf Bistrostühlen und den zwei Hockern am Tresen. Erst mal einen Aperitif. "Was gibt’s denn Sprudliges?" Das war wohl nicht gut ausgedrückt. Die nette Kellnerin runzelt die Stirn. Dann fällt ihr was ein: "Sprudelwasser!" Das deutet darauf hin, dass man hier nicht versucht, über Getränke die Rechnung in die Höhe zu treiben. Es findet sich dann auch noch ein tadelloser Crémant.

Das Trific spricht sich übrigens nicht "Trifitsch" oder "Trifitz", sondern fast so wie "terrific", was aber kein Eigenlob ist. Oliver Trific war Foodstylist und "kulinarischer Kommunikator", ehe er mit seiner Frau ein eigenes Restaurant aufmachte. Man merkt das daran, wie gut er Bescheid weiß über den Trend, der von Kopenhagen oder Amsterdam aus nur langsam ins bedächtige Hamburg schwappt: lockere Atmosphäre, leichte Küche. Ideen statt Aufwand. Wenig Fleisch, mehr Eigengeschmack als Würzung. Einfache Produkte in hoher Qualität, oft nachhaltig, regional, bio.

Spaß macht der Salat von gegrillter Wassermelone mit Fetakäse, Kichererbsen und einem Dressing aus Joghurt mit der Sesampaste Tahini. Da stimmt schon das Mundgefühl. Man denkt an Urlaub am Ostmittelmeer, in Israel oder in der Türkei. Nur ohne das Öl, die starken Gewürze, die Mund und Magen ausfüllen.

Viel Rohkost, auch das ist so ein Trend – und ein Segen für kleine Küchen, die trotzdem auf Frische setzen. Man sollte Salate mögen, wenn man ins Trific geht. Sie bilden die Bei- oder Unterlage für manches Hauptgericht. Etwas anstrengend wird das beim Backhendl mit ganzen vier Salaten, die auf den Teller geschaufelt sind, als wäre da kein Foodstylist zugange gewesen, sondern ein Vielfraß am Buffet. Im Gedächtnis bleibt nur der Kartoffelsalat – wegen einer Überdosis Senf.