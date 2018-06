Eine Übersprungshandlung nennt man die Lösung für eine Situation, in der man sich zwischen zwei widersprüchlichen Reaktionen nicht entscheiden kann und eine dritte wählt, die unsinnig wirkt. Wenn man zwischen Angriff und Flucht schwankt und ein Tier ist, kann man sich zum Beispiel erst mal das Fell ablecken. Wenn man ein Mensch in Sozialen Netzwerken ist, hin- und hergerissen zwischen Selbstdarstellung und Engagement, kann man sich einen Eimer kaltes Wasser über den Kopf schütten und dabei über eine schwere Krankheit reden.

Man könnte auch etwas anderes machen, es ist nur wichtig, dass selbst für flüchtig scrollende Follower zu erkennen ist, dass man sich in eine alberne Lage bringt. Optimal, wenn dabei herauskommt, dass man eine aufwendig definierte Bauchmuskulatur hat, weil man plötzlich ein nasses T-Shirt anhat. Man könnte auch zu etwas anderem Stellung beziehen, zum Beispiel zum Verhältnis von weißen Polizisten und schwarzen Jugendlichen in Ferguson oder zur Ebola-Epidemie in Westafrika. Aber es ist besser, dem Publikum die Zustimmung zu erleichtern und es nicht vor allzu große Deutungsprobleme zu stellen.

Verhaltensbiologen sind sich übrigens nicht einig darüber, woran man Übersprungshandlungen erkennt, weil diese rasch in ein neues Handlungskonzept gebettet werden und also im Nachhinein nicht mehr als Notlösung zu erkennen sind. Aus einer Verlegenheit entwickelt sich ein neues Verhalten, das so gut zur Lage passt, dass man es für einen genialen Plan halten könnte. Weil man bisher noch nicht weiß, welchen Gesetzen die "Meme" genannten Internetphänomene wirklich folgen, würden Kampagnen-Spezialisten viel dafür geben, wenn sie vorhersagen könnten, warum sich Bewegungen wie die Ice Bucket Challenge für die Nervenkrankheit ALS im Internet viral so heftig verbreiten.

Man kann den Wohltätigkeitsslapstick in eine Genealogie einordnen. Er ist der Missing Link zwischen politischen Aktionen (wie der Kampagne für die Suche nach dem ugandischen Warlord Joseph Kony 2012) und Teenager-Mutproben (wie der Biernominierung, bei der es darum ging, eine Halbe ex zu trinken). In der Linie der Meme folgte auf die Ice-Challenge bald die Fire-Challenge, bei der sich Jugendliche in Amerika schwere Verbrennungen zuzogen, indem sie sich mit Benzin übergossen und anzündeten. Damit sind sie ikonografisch unabsichtlich auf halbem Wege zur Selbstverbrennung, einer drastischen Form des politischen Protests.

Noch ist nicht ganz raus, zu welchem politischen Tier der Verhaltensdruck des Internets den Menschen formen wird. Die Eiskübel-Periode ist in unserer Entwicklung wahrscheinlich schon jetzt historisch. Anders als bedauerlicherweise die Amyotrophe Lateralsklerose.