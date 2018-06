In den Sechzigern und Siebzigern war Richard Smith ziemlich erfolgreich. Der englische Künstler, Jahrgang 1931, bewegte sich in London in den Kreisen von Richard Hamilton, Peter Blake und des British Pop; auf beiden Seiten des Atlantiks war er in prominenten Ausstellungen präsent. Dann wurde es ruhiger um ihn, kaum jemand kennt ihn noch. Jetzt richtet ihm Gisela Capitain eine Ausstellung aus, die gewiss für Aufsehen sorgen wird. Das Gemälde Tip Top von 1962 etwa ist ein kapitales Stück vergessener Kunstgeschichte. Eigentlich besteht es aus nichts anderem als farbiger Geometrie, vor allem aus Kreisen auf trapezoiden Flächen, asymmetrisch auf weißem Fond platziert. Aber so cool und lässig Smith es malte, tat es damals niemand. Der Einfluss der Pop-Art, der Verpackungskultur ist unverkennbar, zugleich abstrahierte Smith die Konsum-Assoziation und schuf so konzeptuelle Malerei. Heute tun das Legionen von Malern, aber das Bild ist eben schon mehr als ein halbes Jahrhundert alt – frisch und jugendlich wie am ersten Tag. Richard Smith bei Gisela Capitain ist eine der Attraktionen von DC Open, dem gemeinsamen Galerienwochenende in Köln und Düsseldorf. Vom 5. bis zum 7. September demonstrieren 51 Ausstellungen die wiedererwachte Stärke der rheinischen Kunstszene. Danach ist Smith noch bis zum 31. Oktober zu sehen. Die Werke in der Ausstellung kosten übrigens zwischen 80.000 und 140.000 Dollar.