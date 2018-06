In der Schweiz leben seit Kurzem zwei Väter in Anführungszeichen. Die "Väter" werden im Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 19. August deshalb so genannt, weil sie eine spezielle Mehrzahl bilden. Die zwei Männer sind beide Vater ein und desselben Kindes. Das kam so: Eine anonyme Spenderin in Kalifornien stellte eine ihrer Eizellen zur Verfügung, diese wurde mit dem Sperma eines der zwei Väter befruchtet und von einer Leihmutter ausgetragen. Nach einem Gerichtsurteil erstellte der kalifornische Bundesstaat eine Geburtsurkunde – mit den zwei Schweizern als Väter.

Obwohl in der Schweiz Eizellenspende und Leihmutterschaft verboten sind und gleichgeschlechtliche Paare auch keine Kinder adoptieren können, anerkannte das St. Galler Verwaltungsgericht die in eingetragener Partnerschaft lebenden Männer als "Väter". Und zwar gegen die Beschwerde des Bundesamtes für Justiz – zum Wohl des Kindes.

Tritt das Urteil tatsächlich in Kraft, zeigt der Fall: Recht kennt kaum mehr Grenzen. Die Welt lässt sich nicht mehr in vollständig voneinander unabhängige Rechtsräume teilen. Wer als schwuler Mann mit seinem Partner ein Kind will, der jettet halt nach Kaliforniern, wo die Gesetze liberaler sind. Er schafft damit Fakten, die in der Schweiz juristische Folgen haben können.

Und weil sich alle, Schwule, Lesben wie Heterosexuelle, die genügend Geld für eine Leihmutterschaft haben, auch einen Flug nach Kalifornien leisten können, braucht es jetzt nicht nur einen juristischen Grundsatzentscheid, sondern auch eine politische Diskussion. Sowohl über Leihmutterschaften als auch über die Frage: Sollen homosexuelle Paare Kinder adoptieren dürfen?