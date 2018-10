Lösen Sie das aktuelle Rätsel online

6 Markt- bis küchengängig: sollen munden, nie ohren! 9 Anschauliche Begleiterin von Lesbarem oft 15 Die Nummer eins in der Meldeformularfelderwirtschaft 17 Bringt Italiens Höchsten immer mal wieder in die Schlagzeilen 19 Jakobspilgers Etappenziel aus alten Hauptstadtchroniken 20 Geht über Jahre in die Höhe in niederen Breiten 21 Gesangsgongurrenz vom Guggugg? Spezialfall von Krummholz 22 Hier und da für die erholsamste Jahreszeit gehalten: wenn die in Urlaub gehen 23 Vokaletauschen ist das A und O, sagt sich er und nannte sich aliashalber auch wie ein Schmökerbuch 24 Oft Beinumspieler bei Dudelsackpfeifer 25 Heute hier, morgen dort – Herumschweifers Leben kann noch warten, so zu werden 27 Abrechnungseinheit insbesondere für Süßholz, auf Grunewaldauktion 29 Teilzeitveredelung, feinstofflich 31 Auf sie wird, wo man richtet, konsequenzipiell nicht gern verzichtet 33 Warteposition: Hochsommertag wird’s erst abends spät 34 Häufigster Fall von Nachwuchshoffnungsträger im heimischen Laubwald 36 Den trug Rotkäppchens Retter davon 37 Fast börsenklein, nur beim Postzusteller koffergroß 42 Die zwei gingen gemeinsam in Serie: Curtis und er 44 Nicht leicht zu stillen, fehlt’s andererseits an Offenbarungswillen 45 Der Treffliche, der Übertreffliche ist für einen neuen gut 46 Bewegt viele z.B. nach Liverpool Lime Street, z.B. nach Nice Ville 47 Aus Messdaten hervorgegangen: ein Höhepunkt in technisch beeinflusster Landschaft 48 Redensart auf Schlossführers 500ster Tour

Senkrecht:

1 Eher unter ferner residierten erwähnt, wo man von Duca und Marchese spricht 2 Hinlänglich bekannt als weit kräftigere Erscheinung neben dem 31 senkrecht 3 Adler- oder Wurmfortsatz in Grün 4 Geht vonstatten, wo Gewohnheit die Regie führt 5 Die Nummer eins in der Friedensnobelpreishistorie 6 Elementare Literatur-Komponenten 7 Zählt nicht zu den 48 waagerecht, ist ja auch weit vielsaitiger 8 Kopfschüttelfrostiges Begleitwort von der Waterkant 10 Darf damit rechnen, auf längere Sicht unter die 35 senkrecht gezählt zu werden 11 Immer flüssig in weltweit teuerster Stadt 12 Geflügelter Fußgänger auf Alt-Mauritius 13 Den 26 senkrecht als solches haben Alanya-Besucher im Blick 14 Für den Raffinessevirtuosen nur eine Ausnahme von der Gewandtheitsroutine 16 In ihr fruchtet Pressearbeit im Interesse künftiger Durstlöschung 18 Üppig begrünte Kreuzfahrtadresse? Ebene des gefährtlichen Rastens 19 Deren Öffnungs- fallen in die Hafenliegezeiten 26 Gilt dem Astrologus so erdverbunden wie Virgo 28 In die zieht’s ihn, denn das reizt ihn, den Weltenbummler 30 Blau und dies: die Grundfarben im Traumstrandbild 31 Apostrophiertes Rapszubehör, kommt beim Segler zum Zuge 32 Anwendungsgebiet für Bezaubertricks 35 In der Handwerkerlehre die Mehrheitenträger 36 Durchlässig aktiv eine jede, im Überhitzungsschutzdienst 38 EZB-Rivale im Niedrigzinswettlauf 39 Verlass ist, wo die Leute so und 25 waagerecht 40 Angetragen in der ersten der Gretchen-Fragen 41 Verhält sich zum Gegenpart wie Gert zum Goldfinger 43 Freizeiteigenschaft in Sonderarbeitsphasen

Lösung von Nr. 2236 (Rätselfolge 6; ZEITmagazin 34/2014):

Waagerecht:

7 PARKANLAGE 11 PULSAR 15 Miguel de CERVANTES 18 PHARAONEN 19 rei + mar = REIMAR 20 SEEKLIMA 21 FINTE 22 DORER 23 MUSS 24 "Da haben wir den SALAT" 25 JUG-ENDLI-EBE mit Linde 27 (Cocktail-)SHAKER 30 TARA und Farm Tara, "Vom Winde verweht" 31 kroat.-slowen. Fluss REKA in tiefe-re-Ka-rstgestaltung 32 TABAK 35 HAM = Schinken (engl.) 37 Flughäfen HAM = Hamburg, FRA = Frankfurt 38 ERIKA 39 FERIENGRUESSE 44 INERT = reaktionsträge 45 REDNER 46 z.B. "ERST nachdenken, ehe man handelt" 47 KLEEBLATT, als Drei-Personen-Gruppe 48 EISTEE

Senkrecht:

1 LAREN 2 Kanadier von KANADA 3 MASSEUR 4 OPAK = undurchsichtig (Glas) 5 Gebirge ALAI in P-alai-s 6 HANAU mit Schloss Philippsruhe 7 PERIPHERIE 8 KAMELE 9 LEHRJAHRE 10 EHE in B-ehe-rztheit 12 URL = Uniform Resource Locator, in Url-aub 13 SOMMERFEST 14 REISEKASSE 16 VITA 17 TROTT 18 PERGAMENT aus Pergamon 24 Moody Blues, "Nights in White SATIN" 26 BERSTEN 28 KAKELN 29 RAFT = Schlauchboot 33 BARE 34 KERBE ("etwas auf dem Kerbholz haben") 36 Verdi, "AIDA" 40 Grad-NETZ 41 GRE = Griechenland (olymp. Ländercode) 42 früher REIF 43 URS