Die Geschichte der Völkerschauen reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück, als erstmals Menschen aus den überseeischen Kolonien in die Alte Welt verfrachtet und dort zur Schau gestellt wurden. Im späten 19. Jahrhundert wurde die Völkerschau zum weithin beliebten Schauspiel, das in Varietés, bei Kolonialausstellungen und in zoologischen Gärten in ganz Europa zur Aufführung kam: Vorführungen von Menschen, die vorzugsweise aus Südostasien und Afrika stammten, also Gegenden, in denen auch Tiere für den Zoo gefangen wurden. Dabei paarte sich, gerade bei Veranstaltungen im Zoo, der Schauwert des Fremden mit dem Anspruch, dass hier Aufklärung oder sogar Wissenschaft getrieben werde. Sollte sich schließlich gar das vom Darwinismus so heiß ersehnte Missing Link, also ein Bindeglied zwischen Mensch und Tier, hier dingfest machen lassen?

Der flanierende Großkritiker seiner Zeit, Alfred Kerr, hat im Jahr 1896 über die Insassen einer Völkerschau Folgendes geschrieben: "Sie sind munter, gewandt, gutmütig, liebenswürdig. Neckische Leute, uns gar nicht fremd." Und wie gefielen umgekehrt die Europäer diesen neckischen Leuten? In der Literatur hat Franz Kafka darauf geantwortet. "Es sind gute Menschen, trotz allem", befindet sein Erzähler im 1917 erschienenen Ein Bericht für eine Akademie über seine Entführer, die der "Jagdexpedition der Firma Hagenbeck" angehören und ihn, der damals noch Affe war und an der "Goldküste" lebte, mit zwei Schüssen trafen, als er "inmitten eines Rudels zur Tränke lief". Nach Hamburg verschifft, darf sich der Affe, der zusehends menschlicher wird, entscheiden: "Zoologischer Garten oder Varieté".

Heute nennt man solche Machenschaften rassistisch und ist erleichtert, dass sie einer vielleicht nicht gar so fernen, aber zum Glück schon gründlich fremd gewordenen Vergangenheit angehören. Wo ließe sich denn noch so eine Völkerschau besichtigen? In Paris bestimmt nicht und auch nicht im Berliner Zoo, aus dem einst Kerr berichtete.

Aber vielleicht doch anderswo? Der Hinweis eines Freundes, der sich eines Tages mit seinen Kindern hierher verirrt hatte, dann die Internetseite, auf der ganz unverblümt das Ungeheure angekündigt wird: Im zoologischen Garten des brandenburgischen Eberswalde findet, wie schon seit zehn Jahren, auch diesmal die Afrikanische Nacht statt – von der Märkischen Oderzeitung zwar vorfreudig annonciert, aber trotz des nun schon runden Jubiläums völlig unbeachtet durch die überregionale Öffentlichkeit.

Was ist, so fragten wir uns, da los? Und machten uns auf den Weg nach Eberswalde, ein zwischen dem Werbellinsee und dem Parsteiner See gelegenes Gewerbegebiet, das sich um die erstmals im Jahr 1276 urkundlich erwähnte, 1945 durch Brandbomben schwer ramponierte und heute, so gut es eben ging, wieder herausgeputzte, aber trotzdem wie entvölkert wirkende Altstadt gruppiert. Vom Wildschwein, dem Wappentier der Stadt, leitet sich ihr Name ab. Floßfahrten Marina Eisvogel, Regionalladen Krumme Gurke und irgendwo, Richtung Ortsausgang weisend, das Schild zum zoologischen Garten. Hier sind exotischere Tiere als das Wildschwein zu bewundern.

"Afrika ruft" lautet, frei nach Luis Trenker, das Motto der diesjährigen Afrikanischen Nacht . Und so geht es an den Käfigen der Lemuren, Totenkopfäffchen und Gelbwangen-Schopfgibbons vorbei zum Urwaldhaus, in dem die Schlangen und Krokodile leben. Daneben steigt auf einer Freilichtbühne das Spektakel. Auf Holzplatten aufgetragene Gemälde dienen als Kulisse. Afrikanische Krieger sind darauf zu sehen, im Lendenschurz und bewaffnet mit Speer, Pfeil und Bogen. Auf einem anderen Tableau fletschen Löwen vor der weiten Savanne ihre Zähne. Um achtzehn Uhr der erste Veranstaltungspunkt: "tierisches Willkommen". Unter dieser Überschrift wird auf den herumliegenden Programmen der kongolesische Musiker Odjadike angekündigt, der mit seiner Trommelgruppe und den Tänzern des Ballet Zebola nun "afrikanische Rhythmen" erklingen lässt.

Während die Musiker bunte Gewänder tragen und Rastafrisuren, herrscht auch im Publikum ein ausgiebiger Hang zur Farbenfreude: Großflächige Tätowierungen bei den Jungen, in allen Violetttönen schimmernde Haare unter den reiferen Semestern des schönen Geschlechts. T-Shirts mit Rammstein-Aufdruck, spielende Kinder. Zum Ende seiner Darbietung schweißt Odjadike seine Musiker und die Zuhörer durch einen geschickten Appell zusammen: "Wir sind alle Weltmeister!" Das erntet zustimmenden Applaus – und inspiriert den Zoodirektor, der nun ans Mikrofon tritt. "Wir sind alle zusammen Menschen", gibt Bernd Hensch zu bedenken. "Keiner hat das Recht, sich über einen anderen zu erheben."